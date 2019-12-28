暖冬影響大 高麗菜生長加速蟲害嚴重

今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生長速度加快，影響農民調配產期，也因為溫暖又乾旱，蟲害嚴重，農民平均三天就得噴藥防治。

雲林縣莿桐鄉莊姓高麗菜農表示，今年秋冬雨水少，白天溫度都20幾度，導致高麗菜蟲害嚴重，儘管用藥防治仍是賣相不佳，他用捕蚊燈在田間防治蟲害，前些日子他已自行耕鋤部分蟲害嚴重的高麗菜。