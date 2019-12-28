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暖冬影響大 高麗菜生長加速蟲害嚴重

2019-12-28 10:55聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生長速度加快，影響農民調配產期，也因為溫暖又乾旱，蟲害嚴重，農民平均三天就得噴藥防治。

雲林縣莿桐鄉莊姓高麗菜農表示，今年秋冬雨水少，白天溫度都20幾度，導致高麗菜蟲害嚴重，儘管用藥防治仍是賣相不佳，他用捕蚊燈在田間防治蟲害，前些日子他已自行耕鋤部分蟲害嚴重的高麗菜。

雲林縣政府農業處表示，今年暖冬，對高麗菜生長影響較明顯，原本生長期要70天，因為暖冬縮短至約62天，加上蟲害嚴重，原本大約5天噴一次藥防治，現在3天就要噴一次藥，且效果仍不好。

今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生...
今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生長速度加快，影響農民調配產期，也因為溫暖又乾旱，蟲害嚴重，有菜農在田間用捕蚊燈降低蟲害危害。記者陳雅玲／攝影
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今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生...
今年冬天平均氣溫高，雲林縣白天溫暖猶如春夏，連帶影響冬季高麗菜生長，不僅高麗菜生長速度加快，影響農民調配產期，也因為溫暖又乾旱，蟲害嚴重，有菜農在田間用捕蚊燈降低蟲害危害。記者陳雅玲／攝影
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高麗菜農民暖冬

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