台南市府用這招 22所學校的淹水夢魘解決了

台南市北門區錦湖國小設置貯留桶，回收雨水，用於澆灌、沖馬桶。圖／錦湖國小提供 分享 facebook 淹水是許多沿海低窪地區學校的夢魘，台南市政府今年投入6千多萬元改善錦湖國小等22所學校的排水設施，未來除非遇到連續數小時，已超過承受量的特殊強降雨，以後不用擔心會淹水，校園變池塘。

台南市海岸線長，北門、七股、安南區等濱海地區許多學校因地勢低窪，若遇強降雨就會淹水，每到汛洪期，校長、老師都提心吊膽，忙著做準備；另有部分學校則是排水溝渠年久失修，已無實質排水功能。市長黃偉哲上任後相當重視，要求教育局與水利局合作，盤點易淹水的學校，並提出改善方案。經教育局透過跨局處協調，辦理整體校園排水改善規畫，以及串聯社區防洪網路，共投入6200多萬元，改善22 所學校排水設施，並已全數完工。

北門區錦湖國小20多年來每遇連續大雨就淹水，是社區之痛。校長周志強說，錦湖國小位在社區的最低漥處，12月初剛完工的排水工程在校園兩處地勢較地處設置集水井，每井各設兩部地下化的沉水式馬達，若遇大雨，就會把水抽到側溝，透過社區排水系統，流入蓄洪池，再以大型抽水機抽到八掌溪，有效解決淹水問題。