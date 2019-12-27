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水上鄉公所行政大樓新建工程動土 建築設計融入水元素

2019-12-27 15:56聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣水上鄉公所新建行政大樓電腦模型，建築師發揮巧思， 將水上鄉「水」元素融入建...
嘉義縣水上鄉公所新建行政大樓電腦模型，建築師發揮巧思， 將水上鄉「水」元素融入建物，屋頂處有水中氣泡，外牆四周採用鋁格柵，透過大量落地。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣水上鄉公所新建行政大樓工程祈福動土上午舉行，基地有償撥用柳新村基地舊空軍眷村凌雲二村，斥資1億4000萬元興建，預定110年6月底完工；建築師發揮巧思， 將水上鄉「水」元素融入建物，屋頂處有水中氣泡，外牆四周採用鋁格柵，透過大量落地窗，營造波光粼粼的水漾感覺，內部有寬敞的洽公空間，明亮的辦公環境。

上午縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、民政處長楊健人及多位鄉民代表共同舉行動土奠基儀式，祈求新建廳舍大樓施工過程順利、平安。

鄉公所辦公廳舍使用44年，歷經921地震衝擊，耐震能力嚴重不足，牆面梁柱龜裂，公所規畫興建新行政大樓，獲中央前瞻基礎建設計畫補助1億4000萬元興建，但重建之路困難重重，原基地積不足，洽詢後方私有機關用地未果，考慮開挖地下室造價又拉高，徒增搬遷裝修費，施工期間造成鄰近水上國小及水上市場交通不便。

經縣府與蔡易餘邀國防部，協調有償撥用柳新村舊空軍眷村凌雲二村，經多次協商後由國防部報請行政院核准，獲得內政部同意變更基地，新行政大樓面積3718平方公尺，建築物4層樓，樓地板4173平方公尺，建築師詹益源設計，發揮巧思， 將「水」元素融入建物設計，招標碰上物價上漲，多次無人投標，公所檢討調整預算，最後期限由翔宏營造公司承攬施工。

翁章梁說，未來水上會有嶄新發展，不管是南靖工業區、車站大平台以及重劃區，將會成為居民新生活圈，共創地方繁榮發展；劉敬祥感謝縣府指導，蔡易餘協助取得新基地，希望未來1年半後，新行政大樓、新百年建築繼續為鄉民服務，帶動周邊居住、交通及經濟發展，未來發展指日可待。

嘉義縣水上鄉公所新建行政大樓工程祈福動土上午舉行，縣長翁章梁(右二)、立委蔡易餘...
嘉義縣水上鄉公所新建行政大樓工程祈福動土上午舉行，縣長翁章梁(右二)、立委蔡易餘(右三)、鄉長劉敬祥(右)共同持鋤動土。記者魯永明／攝影
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建築蔡易餘

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