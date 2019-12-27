嘉義縣環境清潔競賽 竹崎東石民雄3鄉奪冠各獲百萬獎金

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嘉義縣環保局為維護環境品質，舉辦清潔維護品質暨環境綠化美化競賽，上午在縣府公布競賽成績，鄉鎮市組如下:山區冠軍竹崎鄉；海區、平地分別由東石鄉、民雄鄉拔得頭籌，各獲百萬元獎金，縣長翁章梁頒獎，並向縣民報告「村里升級」辦理的成果。

清潔競賽由縣長翁章梁與環保局長張根穆，拆封公布競賽成績，競賽分鄉鎮市組及村里組，山區:第一名竹崎鄉、第二名番路鄉、第三名中埔鄉、鼓勵獎梅山鄉；海區:第一名東石鄉、第二名鹿草鄉、第三名義竹鄉、鼓勵獎朴子市；平地:第一名民雄鄉、第二名新港鄉、第三名水上鄉、鼓勵獎溪口鄉 、太保市。

村里組山區:第一名番路鄉江西村、第二名竹崎鄉復金村、第三名中埔鄉東興村、第四名梅山鄉圳北村；海區:第一名東石鄉塭仔村、第二名義竹鄉東榮村、第三名東石鄉永屯村、第四名六腳鄉三義村； 平地:第一名新港鄉板頭村、第二名水上鄉內溪村、第三名民雄鄉西安村、第四名民雄鄉雙福村。

鄉鎮市組前3名獎金1名100萬、第2名80萬、第3名60萬，以及總成績超過85以上鼓勵獎金20萬；村里組獎金第1名25萬、第2名20萬、第3名10萬、第4名5萬。

翁章梁說，上任就積極辦理「村里大調查」，清除髒亂點222處、資源回收站推動達成9站，以及水溝清淤長度達183公里、清淤總量約達185公噸，環境維護須仰賴民眾共同參與，透過清潔競賽，讓公所當領頭羊，從公所到各村里社區，培養民眾「庄內就是咱的厝內」生活觀念，打造乾淨優質的城市風貌。