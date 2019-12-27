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大型家具清運台南明年1月將爆量 快提早預約

2019-12-27 14:26聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

年關將近，民眾開始忙著大掃除，台南市環保局提供市民預約清運大型家具服務，預計明年1月將爆量，呼籲市民提前整理並登記清運，方便清潔隊員作業。

市長黃偉哲表示，大型家具清運量每月平均約1050噸，依照往年經驗，除夕前一周可能會飆升至2000噸以上。由於大型廢棄物體積龐大，無法以垃圾車或資源回收車收運，為免清潔隊員應付不及，希望民眾及早預約。

環保局林淵淙局長說，有需求民眾可致電或前往各區清潔隊登記，然後依約定時間把大型廢棄物移至戶外，由清運專車載走，以免放置路邊時間太久而影響市容。若隨意棄置大型家具，可處1200至6000元罰款。

年關將近，大型家具清運請提早預約。圖／南市環保局提供
年關將近，大型家具清運請提早預約。圖／南市環保局提供
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清潔隊員廢棄物垃圾車

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