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寒冷冬天不孤單 大台南工會送庇護工場年菜給弱勢勞工

2019-12-27 14:10聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市勞工局結合各工會愛心一棒接一棒，繼泥水工會、電氣工會送暖活動後，大台南總工會愛心接棒，今天將「喜憨兒台南庇護工場」精心製作的「六六大順喜樂年」年菜禮盒，與豬肉鬆、肉燥麵、雞肉鬆、羽絨外套等生活物資致贈給十戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們感受社會的關懷與溫暖。

永康區52歲林姓夫妻為花蓮阿美族人，20多年前為了生活來到台南市打拚，林先生長年在鐵工廠工作，3年前因中風，造成左半邊癱瘓，行動不便領有身障手冊。目前一家五口租屋在老舊屋舍中，林太太平日除照顧重病先生及小學一年級的孫子外，另在家從事汽車零件代工貼補家用，家中經濟僅靠單親的27歲長女工作收入獨撐，26歲次女在外租屋就業，小兒子則半工半讀就讀大學四年級，家中經濟壓力沉重。

大台南總工會由陳美靜、黃福賢二位副理事長代表，在勞工局長王鑫基及FAP職災個管員陪同下，今天一起將年菜與生活物資分送給永康林姓夫妻一家，以及南區、安南、安定、官田、下營等6區十戶職災、弱勢勞工家庭，有原住民、新住民的勞工家庭，希望透過庇護工場的年菜與生活物資，關懷弱勢也能過個好年。

大台南總工會副理事長陳美靜表示，「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，由大台南總工會結合勞工志願服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭，截至目前已完成100戶。在修繕過程中發現有些弱勢勞工家庭除了家庭經濟狀況不佳外，亦有隔代教養或單親等等問題，因此在年節前特別發起「暖心暖胃愛加菜，職災弱勢過好年」之活動。

大台南總工會所屬包括統一、大成長城等企業基層工會均響應參與，致贈年菜與生活物資給職災、弱勢勞工家庭並傳遞關懷，「在這寒冷的冬天裡，他們並不孤單」。

台南市勞工局長王鑫基（右）與大台南總工會今天致贈庇護工場年菜與生活物資給職災及弱...
台南市勞工局長王鑫基（右）與大台南總工會今天致贈庇護工場年菜與生活物資給職災及弱勢勞工。圖／台南市勞工局提供
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