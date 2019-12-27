寒冷冬天不孤單 大台南工會送庇護工場年菜給弱勢勞工

台南市勞工局結合各工會愛心一棒接一棒，繼泥水工會、電氣工會送暖活動後，大台南總工會愛心接棒，今天將「喜憨兒台南庇護工場」精心製作的「六六大順喜樂年」年菜禮盒，與豬肉鬆、肉燥麵、雞肉鬆、羽絨外套等生活物資致贈給十戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們感受社會的關懷與溫暖。

永康區52歲林姓夫妻為花蓮阿美族人，20多年前為了生活來到台南市打拚，林先生長年在鐵工廠工作，3年前因中風，造成左半邊癱瘓，行動不便領有身障手冊。目前一家五口租屋在老舊屋舍中，林太太平日除照顧重病先生及小學一年級的孫子外，另在家從事汽車零件代工貼補家用，家中經濟僅靠單親的27歲長女工作收入獨撐，26歲次女在外租屋就業，小兒子則半工半讀就讀大學四年級，家中經濟壓力沉重。

大台南總工會由陳美靜、黃福賢二位副理事長代表，在勞工局長王鑫基及FAP職災個管員陪同下，今天一起將年菜與生活物資分送給永康林姓夫妻一家，以及南區、安南、安定、官田、下營等6區十戶職災、弱勢勞工家庭，有原住民、新住民的勞工家庭，希望透過庇護工場的年菜與生活物資，關懷弱勢也能過個好年。

大台南總工會副理事長陳美靜表示，「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，由大台南總工會結合勞工志願服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭，截至目前已完成100戶。在修繕過程中發現有些弱勢勞工家庭除了家庭經濟狀況不佳外，亦有隔代教養或單親等等問題，因此在年節前特別發起「暖心暖胃愛加菜，職災弱勢過好年」之活動。