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嘉義愛樂管弦樂團迎2020年 明晚「告別」音樂會

2019-12-27 13:02聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

歲末年終，迎接新年！「2020嘉義愛樂新年音樂會x陳冠宇鋼琴王子」明晚7點半，在嘉義大學民雄校區文薈廳登場。這是一場集經典名曲與樂壇名家於一堂盛會，喜愛音樂朋友不可錯過！

嘉義愛樂管弦樂團成立於2015年，秉持「獨樂樂不如眾樂樂」、「以樂會友」心情，與鄉親朋友分享音樂世界古往今來與心靈美妙。樂團藝術總監謝元富說，2020嘉義愛樂新年音樂會，邀鋼琴王子陳冠宇與樂團合作，演奏膾炙人口的貝多芬第五號鋼琴協奏曲『皇帝』，揭開貝多芬250周年誕辰紀念音樂會的序幕。

另作曲家蘇同右創作望風亭交響詩，也會以三幕的台語歌劇「望風亭戀歌」為依據，改編名作家王瓊玲老師的小說「一夜新娘」，讓觀眾耳目一新。

演出曲目還包括經典中的經典、約翰史特勞斯「藍色多瑙河圓舞曲」等膾炙人口名曲，營造新年嘉年華歡樂氣氛。特別的是：最後將以一首「Time To say goodbye」向支持愛樂朋友們說聲珍重再見、後會有期。

嘉義愛樂管弦樂團成軍以來，曾展演2015嘉義新時代音樂會；2016俄羅斯風情音樂會、新年音樂會；2017莫札特歌劇「魔笛」、新年音樂會。2018唐尼采第歌劇「愛情靈藥」；2019春之聲音樂會；2017-2019邀請慕尼黑ARCIS大提琴四重奏及德國大提琴家Reiner Ginzer台灣巡迴音樂會；2018-2019楊照-愛上鋼琴音樂欣賞系列講座；2016-2018特別策劃、創作與展演嘉義第一齣改編自王瓊玲小說「一夜新娘」、由蘇同右作曲的台語歌舞劇「望風亭戀歌」，遺憾的是因經費短缺而遲遲無法上演。

謝元富強調，2020嘉義愛樂新年音樂會x陳冠宇鋼琴王子」雖有波折，但終能呈現觀眾面前，需要感謝太多，包括嘉縣府及文化觀光局大力促成，以及在地音樂家及許多學校校長、老師支持，歡迎樂團老朋友帶家人與好朋友，參與樂團「告別」音樂會，以歡喜的心迎向2020年！

「2020嘉義愛樂新年音樂會x陳冠宇鋼琴王子」明晚7點半，在嘉義大學民雄校區文薈...
「2020嘉義愛樂新年音樂會x陳冠宇鋼琴王子」明晚7點半，在嘉義大學民雄校區文薈廳登場。圖／樂團藝術總監謝元富提供
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音樂會嘉義

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