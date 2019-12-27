新住民姐妹關懷自家姐妹 送愛心床溫暖遭家暴寡母

嘉義縣沿海東石鄉越南新住民黎姓婦女，與丈夫生育獨子，遭丈夫長期家暴身心受創，10年前丈夫過世，夫家與她斷絕關係，母子相依為命，靠微薄剖蚵收入及救助金過活，生活窮苦，兒子讀高職，快過年，嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞與姐妹們掏腰包，買愛心床及床單，上午送給黎婦，讓母子不必再同擠一張床睡覺，場面溫馨。

黎婦16年前嫁到東石鄉，丈夫無固定工作，丈夫生前常對她施暴，長期處在家暴陰影下，身心嚴重受創，丈夫過世，她與獨子在西崙村租屋過活，靠不固定收入剖蚵為生，加上政府每月3600元救助金，勉強過活，去年遭八二三水患，住家淹水一周，成為災民，與夫家斷絕關係後，黎婦舉目無親，生活陷入困境，靠同鄉新住民新住民當家協會姐妹接濟。

范氏太霞說，日前聽到姐妹來電得知黎姐妹處境，心裡很酸，不知道有這10多年來的姐妹吃不飽，睡不好，每天生活在幾坪房間，老公死亡留下獨子，母子弱勢不敢見朋友，日子一天過一天姐妹每天晚上都偷偷的哭。