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台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

2019-12-27 12:02聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南新營區公所、中營里、青商會共同舉辦的「跨年二部曲」，有新營火車站前的跨年晚會倒數，南瀛綠都心的元旦健走，今年不一樣是「台南市政府慶祝109年度元旦升旗典禮」，在縣市合併升格後10年，再次回到新營舉辦元旦升旗，市長黃偉哲2020年先與新營區市民一起參加元旦升旗，再趕回永華市政中心元旦升旗，與市民一起迎接2020金鼠年。

中營里長蔡牧謙表示，2020愛您愛您新營跨年音樂晚會31日晚上7點在新營火車站前圓環內公園廣場熱鬧登場，已連辦第5年，今年以「台南造夢」為主題，以「在地」為核心概念，邀請新住民舞蹈團、新民國小音樂班管絃樂團、新營及公誠國小學生台語演講、明達高中熱音熱舞社等青年學子及創作歌手前來演出，今年更邀請到製作蕭煌奇＆A-Lin合唱熱門曲目「迷路在雲端」的作曲家「朱康」所帶領的在地樂團暖心助唱，與民眾一同歡慶跨年。

接著由新營國際青年商會連續主辦27年的元旦健走登場，元月1日清晨6點在南瀛綠都心盛大開跑，在6點前報到民眾，可領到羅漢松樹苗，數量有限領完為止，還有早餐兌換券、紀念品及一張摸彩券，路線經過新營美術園區等景點，全長5.2公里，健行時間約3、40分，適合全家老少親子一起參加，在美術園區和可愛鼠合照上傳新營青商會粉絲頁，還可多得一張摸彩，最大獎是43吋電視，另有15台腳踏車、12台氣炸鍋及小家電等獎品豐富。

新營區長魏文貴表示，今年最難得的是青商會石亦豐會長努力爭取到「台南市政府慶祝109年度元旦升旗典禮」一起結合辦理，是自民國100年後首次在新營舉辦升旗典禮，市長黃偉哲將率市府人員齊聚南瀛綠都心一同與民眾唱國歌、升國旗後齊步走！今年路線特別規畫彩虹步道等特色景點，民眾在健走的同時也能欣賞新營清晨之美，並於活動中設立攤位，宣導社會福利及災害防治，提升人民的防災意識，展現公私協力的最大效益。

台南新營跨年二部曲，今年加碼一部曲，是縣市合併升格10年，市府重回南瀛綠都心舉辦...
台南新營跨年二部曲，今年加碼一部曲，是縣市合併升格10年，市府重回南瀛綠都心舉辦的元旦升旗。記者吳淑玲／攝影
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跨年晚會健走火車站

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