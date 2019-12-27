台南新營跨年二部曲 加碼一部曲10年後再辦元旦升旗

台南新營區公所、中營里、青商會共同舉辦的「跨年二部曲」，有新營火車站前的跨年晚會倒數，南瀛綠都心的元旦健走，今年不一樣是「台南市政府慶祝109年度元旦升旗典禮」，在縣市合併升格後10年，再次回到新營舉辦元旦升旗，市長黃偉哲2020年先與新營區市民一起參加元旦升旗，再趕回永華市政中心元旦升旗，與市民一起迎接2020金鼠年。

中營里長蔡牧謙表示，2020愛您愛您新營跨年音樂晚會31日晚上7點在新營火車站前圓環內公園廣場熱鬧登場，已連辦第5年，今年以「台南造夢」為主題，以「在地」為核心概念，邀請新住民舞蹈團、新民國小音樂班管絃樂團、新營及公誠國小學生台語演講、明達高中熱音熱舞社等青年學子及創作歌手前來演出，今年更邀請到製作蕭煌奇＆A-Lin合唱熱門曲目「迷路在雲端」的作曲家「朱康」所帶領的在地樂團暖心助唱，與民眾一同歡慶跨年。

接著由新營國際青年商會連續主辦27年的元旦健走登場，元月1日清晨6點在南瀛綠都心盛大開跑，在6點前報到民眾，可領到羅漢松樹苗，數量有限領完為止，還有早餐兌換券、紀念品及一張摸彩券，路線經過新營美術園區等景點，全長5.2公里，健行時間約3、40分，適合全家老少親子一起參加，在美術園區和可愛鼠合照上傳新營青商會粉絲頁，還可多得一張摸彩，最大獎是43吋電視，另有15台腳踏車、12台氣炸鍋及小家電等獎品豐富。