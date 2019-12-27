蘇治芬指宣傳車遭威脅 當事人喊冤：吵到孫子睡不著

雲林立委蘇治芬昨晚指其妹妹蘇勳璧，行經東勢鄉程海村在宣傳車上演說拜票，疑遭受威脅，警方稍早傳喚一名李姓男子到案說明；李男喊冤，只是請宣傳車晚間降低音量不要吵到居民，但對方不聽勸才勸阻。

蘇勳璧昨受訪說，她與吳姓駕駛兩人行經東勢鄉程海厝時，在車上講說「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，此時經過一棟民宅，衝出約六、七名不明人士，圍住宣傳車。

她表示，當時六、七個人不斷拍打車窗，阻止她在村內演講，更拉開車門，恫嚇要將她拉下車，所幸她緊急關上車門並上鎖，才跟吳姓司機離開現場。

警方指出，現在正值選舉期間較敏感，稍早依據被害人陳述，找到李姓當事人並製作完筆錄，目前深入調查有多少人涉案。

被警方傳喚到案說明的李男稍早也喊冤，他說，當時跟一群三五好友在家泡茶聊天，蘇治芬宣傳車經過音量大，影響到他們談話，連孫子都被吵到睡不著，他才出門請宣傳車不要吵。

李男表示，他跟對方提及他跟好友都是務農人，明早要早起務農，且吵到小孩子，請他們不要再用宣傳車，但對方不聽勸，還說要再繼續廣播個幾分鐘才走，才跟好友們去趕車，現在卻反被蘇治芬提告，民進黨未免也太專制。