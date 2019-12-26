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宣傳車麥克風手疑遭威脅 蘇治芬到東勢派出所靜坐

2019-12-26 22:24聯合報 記者李京昇蔡維斌／雲林縣即時報導

民進黨雲林立委參選人蘇治芬的宣傳車麥克風手今天下午6點多疑遭受威脅，蘇治芬晚間9點30分，緊急前往東勢派出所舉行記者會，現場湧入近百名支持者，蘇治芬表示「兇手不交出來，我會在派出所靜坐。」

根據了解，蘇治芬妹妹蘇勳璧下午約6點10分，與吳姓司機開著競選宣傳車，在東勢鄉程海村掃街廣播宣傳，突然間有十多人從一棟民宅中衝出，把車輛圍住蘇勳璧與吳姓司機要他們停止廣播。

蘇勳璧當時跟對方表示，他們才剛開始廣播，能否讓他們播完，但對方說不行，並強行把車門打開，作勢要將她拉下車，蘇勳璧隨即用力把車門拉上並上鎖，10多人見狀打不開車門持續叫囂拉車門。

吳姓司機說，當時廣播引述前縣長張榮味曾說，「張家選完縣長，就不會有人再出來選」，疑似因此引起不滿，10多人中他認得其中一人，最後他慢慢把車子發動，才脫困離開程海村，過程只有兩、三分鐘。

蘇治芬稍早9點半與數百名支持者來到東勢鄉派出所，蘇治芬受訪表示，選舉剩下兩個禮拜，在這個年代發生這樣的事情，絕對不能輕忽，呼籲檢警儘速調查，因為事關助選員們的人身安全，為選戰公平競爭，不能讓這種氛圍再蔓延下去，希望警察儘快逮捕兇手。

蘇治芬表示，選舉期間她的競選車隊都在外面跑，「這種組織性的威脅讓我不能到村莊講話」，認為對其選情有影響，她將對那些人提出告訴，「我要遏止這些事發生，身為候選人要保護我的助選員。」

蘇治芬稍早9點半與數百名支持者來到東勢鄉派出所，蘇說，在這個年代發生這樣的事情，...
蘇治芬稍早9點半與數百名支持者來到東勢鄉派出所，蘇說，在這個年代發生這樣的事情，絕對不能輕忽，呼籲檢警儘速調查，因為事關助選員們的人身安全，為選戰公平競爭，不能讓這種氛圍再蔓延下去，希望警察儘快逮捕兇手。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬稍早9點半與數百名支持者來到東勢鄉派出所，蘇說，在這個年代發生這樣的事情，...
蘇治芬稍早9點半與數百名支持者來到東勢鄉派出所，蘇說，在這個年代發生這樣的事情，絕對不能輕忽，呼籲檢警儘速調查，因為事關助選員們的人身安全，為選戰公平競爭，不能讓這種氛圍再蔓延下去，希望警察儘快逮捕兇手。記者蔡維斌／攝影
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民進黨立委蘇治芬（中靜坐者）與近百名支持者到東勢派出所靜坐，要求警察儘快逮捕兇手...
民進黨立委蘇治芬（中靜坐者）與近百名支持者到東勢派出所靜坐，要求警察儘快逮捕兇手。記者蔡維斌／攝影
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民進黨立委蘇治芬（中靜坐者）與近百名支持者到東勢派出所靜坐，要求警察儘快逮捕兇手...
民進黨立委蘇治芬（中靜坐者）與近百名支持者到東勢派出所靜坐，要求警察儘快逮捕兇手。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬警察

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