台南出現「綠色斑馬線」 不只是新奇還有佛心來的原因

公路總局第五工程處新化工務段在台南新化外環道與台20省道路口，試辦抗滑係數高的「綠色斑馬線」，令駕駛覺得很新奇。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

台南駕駛最近發現有路口出現「綠色斑馬線」，覺得很新奇！原來這是公路總局第五工程處新化工務段辦理「108年緩衝撞設施整修及易肇事路口交通設施改善工程」時，試辦兩處抗滑塗層的「斑馬型行人穿越道標線」，一處是在新化區台19甲線（36k）與台20線路口（仁愛之家新化院區旁）以及歸仁區台39線12.5k處。

新化工務段指出，台20省道及台19甲台南新化外環道路口，以及台39高鐵站路口，試辦抗滑係數高的「綠色斑馬線」，主要是道路標線打滑，是雨天不少機車事故發生原因，綠色也比白色顯眼，在繁忙路口可以提醒駕駛行車注意，另外也是希望提高目前標線塗料的抗滑時效，若是車輛往來頻繁，約半年至一年就要重畫標線，若能延長抗滑性能到兩年，就可建議全面使用新的道路標線塗料。

這兩處綠色防滑塗料的抗滑係數65BPN，加上綠色比白色更顯眼，應用在這兩處交通繁忙的路口，駕駛人反映會有提醒效果；新化工務段表示，同時也是檢視交通量對一般標線（抗滑係數50BPN）與防滑塗層（抗滑係數65BPN）的影響，白色標線一段時間就會被磨平不清楚，也透過實驗進行定期分析研究，綠色防滑塗料是否更耐用，以利日後能提供用路人更加安全的道路環璄。

新化工務段說，綠色塗料的完整名稱是「冷塑型彩色止滑塗料」，不只是綠色也有紅色，在台19甲台南關廟段有一處是塗成紅色，抗滑係數也是65BPN，功能是用來提醒駕駛減速，因當地住戶反映用減速線很吵，就用塗成紅色來提醒駕駛注意；「冷塑型彩色止滑塗料」每平方公尺的價格比一般白色塗料價格高出數倍，但若是耐久性可以延長到兩年以上，用防滑塗料也是划得來，將在半年後進行成效評估。