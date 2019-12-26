嘉義市跨年晚會 金曲歌手表演還送電動機車

迎接2020年，嘉義市於31日在嘉義市立體育場舉辦跨年晚會，嘉市府今天辦理記者會，市長黃敏惠邀請市民共襄盛舉，到場聆聽金曲獎歌手唱歌外，還有機會把電動機車帶回家。

「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」活動記者會，一開始由在地嘉義人的歌手廖士賢、張語噥帶來精彩表演，炒熱氣氛。

黃敏惠致詞時指出，金曲獎最佳台語專輯、最佳編曲人獎得主廖士賢為嘉義市創作歌曲－「嘉義」，不僅融入在地文史與風情，也巧妙結合年輕人在外打拚經驗，特別是富有節奏感的大鼓聲一出，喊出「嘉義」，充滿生命力的音樂，讓人感動。

黃敏惠還感謝各界贊助，提供多部電動機車，與民眾同樂。民眾在晚會當天記得攜帶個人身分證或健保卡，將核對身分對獎，就有機會把電動機車騎回家。

嘉義市文化局表示，今年跨年晚會採用T型舞台，同時為提升市民參與感，首度對外募集60張溫馨、歡樂的照片，藉以傳遞出各式各樣的愛，用愛串連「我愛嘉義」，將於現場倒數計時1分鐘前播放，相關照片已完成募集。

文化局指出，31日晚上7時起，由在地電視台全程轉播，同時在黃敏惠臉書（Facebook）粉絲團同步網路直播，隨時隨地可透過電視、電腦及手機同步收看。

主辦單位也提供免費接駁專車，自31日當天下午5時起至隔天凌晨1時，於嘉義火車站與活動場地接駁；台鐵也為跨年活動加開散場列車，方便民眾參加活動。