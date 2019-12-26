親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

侵占孫法民文教基金會的錢 孫道存：我對不起父親

嘉義市跨年晚會 金曲歌手表演還送電動機車

2019-12-26 16:39中央社 嘉義市26日電

迎接2020年，嘉義市於31日在嘉義市立體育場舉辦跨年晚會，嘉市府今天辦理記者會，市長黃敏惠邀請市民共襄盛舉，到場聆聽金曲獎歌手唱歌外，還有機會把電動機車帶回家。

「迎接2020全嘉藝起來跨年晚會」活動記者會，一開始由在地嘉義人的歌手廖士賢、張語噥帶來精彩表演，炒熱氣氛。

黃敏惠致詞時指出，金曲獎最佳台語專輯、最佳編曲人獎得主廖士賢為嘉義市創作歌曲－「嘉義」，不僅融入在地文史與風情，也巧妙結合年輕人在外打拚經驗，特別是富有節奏感的大鼓聲一出，喊出「嘉義」，充滿生命力的音樂，讓人感動。

黃敏惠還感謝各界贊助，提供多部電動機車，與民眾同樂。民眾在晚會當天記得攜帶個人身分證或健保卡，將核對身分對獎，就有機會把電動機車騎回家。

嘉義市文化局表示，今年跨年晚會採用T型舞台，同時為提升市民參與感，首度對外募集60張溫馨、歡樂的照片，藉以傳遞出各式各樣的愛，用愛串連「我愛嘉義」，將於現場倒數計時1分鐘前播放，相關照片已完成募集。

文化局指出，31日晚上7時起，由在地電視台全程轉播，同時在黃敏惠臉書（Facebook）粉絲團同步網路直播，隨時隨地可透過電視、電腦及手機同步收看。

主辦單位也提供免費接駁專車，自31日當天下午5時起至隔天凌晨1時，於嘉義火車站與活動場地接駁；台鐵也為跨年活動加開散場列車，方便民眾參加活動。

嘉義跨年晚會黃敏惠金曲獎

延伸閱讀

影／小朋友看日偏食 天狗吃日「太陽真的缺一邊...

黃敏惠就職周年 批大南方漏嘉市

嘉義市警局推宮廟自律公約 426座宮廟簽署

比你家的冷氣還好！ 嘉市國中小全面裝日立變頻...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

學童看日偏食 阿波羅與邱比特天神駕臨

2019-12-26 15:40

回顧2019台南重要時事 這項最讓高思博大驚奇

2019-12-26 15:37

台南月津港燈節 AR體驗「海市蜃樓」穿梭古今

2019-12-26 15:33

影／小朋友看日偏食 天狗吃日「太陽真的缺一邊」

2019-12-26 15:26

劉建國推長照 多個縣市長照協會公開肯定

2019-12-26 15:09

超佛心建設公司散播愛 免費為上千弱勢生配鏡

2019-12-26 15:06

大林運動綠廊維護費爭議 縣府：有需要可向縣府申請

2019-12-26 14:42

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20

流標9次東石消防分隊辦公廳舍 總算發包動土後年完工

2019-12-26 12:43

台南市2020跨年晚會 警籲民眾多搭乘接駁公車

2019-12-26 10:39

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

2019-12-26 08:54

公播權解套 台南長輩可歡唱了

2019-12-25 23:14

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

全台最會種！小果番茄競賽 嘉義新港鄉奪第3座冠軍

2019-12-25 19:17

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

2019-12-25 15:51

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

2019-12-26 15:07

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶3000元

2019-12-26 14:49

黃國昌爆國宅舊管線塗漆假冒 北市府：違規若屬實可求償

2019-12-26 15:21

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

2019-12-26 10:56

台南六甲落羽松祕境更美了 「浪漫曾文」輕旅行快報名

2019-12-26 14:40

嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

2019-12-26 08:54

桃園變電箱被貼滿違規廣告 警方調監視器緝凶開罰

2019-12-25 23:38

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照看過來

2019-12-26 12:45

素顏村姑變身氣質美女 台26線車城尖山段景觀大蛻變

2019-12-26 16:40

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

日治時期的飲宴場所湖畔料亭 28日開幕賦予原身分

2019-12-26 13:16

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20

金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

2019-12-26 09:57

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59

五楊高架延伸頭份案 林佳龍：待政院核定

2019-12-25 23:15

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top