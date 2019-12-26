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回顧2019台南重要時事 這項最讓高思博大驚奇

2019-12-26 15:37聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

108年即將結束，回顧一整年，台南今年最重要的時事是什麼？高思博在自己的廣播節目中表示，最震撼的應該是正副議長選舉發生的大驚奇，而一年來台南充滿了動盪，期盼未來新年度能夠平順發展。

參加去年市長選舉的高思博表示，競選期間走遍台南各角落，發現各區域彼此不夠了解，鄉間民眾更不甚了解市政發展，因此號召專家學者、地方仕紳組成大台南市政倡議發展聯盟，更製播「爆報台南」廣播節目，每周三固定談論地方熱門時事，並訪談來賓，輕鬆聊台南的興革，第一梯次自6月5日在嘉南電台播出半年，總計30集，本月25日結束，第二梯次則從12月初在青春電台接力登場。

高思博整理全年份時事和訪談內容，在本周的今年最終回廣播節目中回顧分享精華，認為今年最震撼的時事首推府會生態因正副議長首度由無黨籍人士出任，嚴格監督市政，出現過去少見的府會制衡局面，包含議會揭發張姓狼師持續20年性侵國小女童事故、種電紛爭、捷運部分通過、房屋稅回溯爭議、退回赤字總預算，並將工策會刪剩科目等。

此外，車禍死亡事故不減反增、空汙現象頻繁、經濟農作物產銷屢屢失衡、兒虐事故屢現，加上12月臨去秋波，接連出現後壁區爆裂物放置嫌犯拒捕與警方槍戰、玉井區縱火7人死亡悲劇；高思博表示，雖與市政無關，但顯示民心浮動，值得各界共同關注大台南的整體發展，在新年度能夠更加和諧宏觀，聯盟正構思增辦活動，以擘劃台南的直轄市應有新樣貌。

大台南市政倡議發展聯盟理事長高思博。圖／高思博提供
大台南市政倡議發展聯盟理事長高思博。圖／高思博提供
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高思博事故

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