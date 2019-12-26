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台南月津港燈節 AR體驗「海市蜃樓」穿梭古今

2019-12-26 15:33聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

1月18日登場

2020月津港燈節將在明年1月18日登場，這次的主題是「海市蜃樓」，邀請20多組國內外藝術家，透過虛實交錯、一體多面的手法，將歷史的想像交疊在現實中；今年也首次使用擴增實境（AR）技術，讓喜歡拍照的民眾，透過手機濾鏡，體驗作品結合虛實的科技效果，精彩可期。

第10屆月津港燈節，1月18日到2月16日展出，海市蜃樓象徵燈節賦予月津港的意義，為歷史的想像交疊於現實環境之上，創造出可以看見的光學奇景，配合「月之美術館」今年開幕，整座鹽水小鎮將成為一座大大的藝術博物館。

今年為了搭配主題的虛實轉化，特別以擴增實境（AR）開發多項結合藝術的拍照濾鏡；只要偵測到人臉後，使用者就能變裝為人魚，或是站在水月橋上，將畫面對準、點擊「運用幻象」的作品，就會有流動的光暈及粒子會從水面中飄散出來，富有巧思與創意的濾鏡，讓大眾看到藝術另一個模樣。

作品中擅於利用大量重複性質材創作的台灣藝術家游文富，用大量的竹編創作〈海波浪〉述說海的故事，生命源於海洋，編織出的巨型波浪，向量性地由湖邊往陸地延伸，線性到面性的隨風蔓延到岸邊，從山裡走到海岸，從遙遠的海岸走進月津港，這裏是港非港，在晝夜交替、橫縱交織間，展現更多如夢似幻的人文故事。

同樣擺設在草地上，傳來陣陣海潮聲的作品，是王連晟的〈海潮光音〉，透過展場內的喇叭與結構元件，發出海浪此起彼落的聲音，當海浪的聲音越大，燈光的亮度就會隨之提升，照射的範圍也會隨著聲響擴散，營造出在港邊觀浪的感官享受。

長年參與燈節的在地藝術家禹禹工作室，在月津港水域中打造作品〈光際， 之間〉，呈現生命裡多數的逝去都來自於遠方的那條線，但其實逝去的卻不曾消失，它只是很遠很遠，遠到再也無法看清。藝術團隊在水面上創造一個具飄浮感的視覺裝置，兩片巨大的曲面在半空中擠壓出縫隙，如同在過去與現在中，打開一扇微小的光隙，用僅存的時間，回味舊時月港的繁華。

藝術家蔡潔莘透過工作坊，與鹽水國中的學生共同創作〈地上的星河〉，利用沃準釀造提供回收玻璃酒瓶、與報紙、瓦愣紙箱等材料，邀請大小朋友重新觀看習以為常的事物，賦予廢棄物獨一無二的新生命；藝術家帶領民眾以獨角仙為發想，運用想像力，製作出各種擁有不同可愛姿態的昆蟲，並加上黑燈管，暗夜螢光，就如同地上的星河。

首次來台的荷蘭藝術家Ralf Westerhof，將在生活中常見的街景，透過光影線條呈現出來，彷彿在夜空中作畫一樣，讓遊客感受燈光帶來的趣味性，〈光繪生活〉（Drawn in Light）最初在阿姆斯特丹燈節登場，藝術家將在生活中常見的街景，像是在黑暗中繪圖一樣，透過光影線條呈現出來，第一次來到台灣參展，希望能讓遊客感受燈光帶來的趣味性，並讓更多人透過燈會，認識台南鹽水月津港。

千田泰広的〈崩世光景〉（Brocken）宛如蜂炮場景，為觀眾帶來不同的聲光震撼；布羅肯奇景是一種自然的光學現象，當觀測者背向太陽產生的陰影，會投射在雲層表面上被放大的巨大影像。這項作品如同神秘的光影效果，只要觀賞者站在作品前面，影子就會被投射在霧雲裡，周圍的彩虹發光燈飾，彷彿太陽直接在身後，看見如散狀被破壞的彩色光芒形成的光環，就像蜂炮一樣由四面八發而來，相當壯觀。

2020月津港燈節中，來自日本的藝術家森岡厚次的作品「人魚的旋律(Lightho...
2020月津港燈節中，來自日本的藝術家森岡厚次的作品「人魚的旋律(Lighthouse) 」。圖／都市藝術工作室提供
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2020月津港燈節中，有用主張的作品「運用幻象-洞」。圖／都市藝術工作室提供
2020月津港燈節中，有用主張的作品「運用幻象-洞」。圖／都市藝術工作室提供
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2020月津港燈節中，禹禹工作室 -的作品「光際，之間」。圖／都市藝術工作室提供
2020月津港燈節中，禹禹工作室 -的作品「光際，之間」。圖／都市藝術工作室提供
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2020月津港燈節中，謝佑承 的作品「 (O)」。圖／都市藝術工作室提供
2020月津港燈節中，謝佑承 的作品「 (O)」。圖／都市藝術工作室提供
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2020月津港燈節中，首次來台展出的荷蘭藝術家Ralf Westerhof 作品...
2020月津港燈節中，首次來台展出的荷蘭藝術家Ralf Westerhof 作品「光繪生活(Drawn in Light)」。圖／都市藝術工作室提供
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2020月津港燈節中，來自日本的藝術家千田泰廣的作品「崩世光景」。圖／都市藝術工...
2020月津港燈節中，來自日本的藝術家千田泰廣的作品「崩世光景」。圖／都市藝術工作室提供
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藝術家月津港

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