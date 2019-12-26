影／小朋友看日偏食 天狗吃日「太陽真的缺一邊」

嘉義市長黃敏惠今天中午到嘉義蘭潭國小，與學童們共同觀測台灣睽違3年的日偏食天象，同時透過「日偏食觀測活動網路直播」，讓嘉義市18所國中小同步觀測日偏食，並為明年日環食觀測暖身。

今天中午12點39分到下午3點33分，在台灣可觀測日偏食天文現象，其中食甚時間是下午2點13分，也就是太陽被遮住最大面積的時候，小朋友透過黑色濾鏡觀看太陽，都開心的說「好酷喔，太陽真的缺一邊耶！」

為迎接難得特殊天象，嘉義市政府和嘉義市天文協會合作，今年9月開始在各國中小，推動日食教育巡迴課程，介紹日食知識及安全看日食方法，市長黃敏惠及嘉義市教育處長林立生，今天由蘭潭國小校長陪同，和小朋友們一起觀察這難得天文現象。

黃敏惠指出，今天陪學生們一同觀察日偏食，這與過去學習不同，學生們觀察日時不只要看，也要自己動手、參與、製作觀察工具，學習如何在觀測中，透過濾鏡等方法保護自己。