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超佛心建設公司散播愛 免費為上千弱勢生配鏡

2019-12-26 15:06聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

永龍建設公司為協助偏鄉孩童能夠獲得更完善的學習資源，3年來與台南市教育局合作，捐助中小型學校弱勢學生免費配鏡活動，已有1377名學生受惠，今天於安南區顯宮國小舉辦捐贈儀式。董事長吳福明表示，秉持取之於社會用之於社會的理念推動此計畫。

教育局副局長王崑源代表市府頒發感謝狀，他說，學童過早或過長時間接觸3C產品，造成用眼過度，再加上不良用眼習慣，導致學生視力不良比率攀升。根據統計，107學年度南市學生裸視不良率約為52.89%，其中國小約44.01%，國中高達72.45%；為有效打擊「惡視力」，培養正確用眼習慣外，視力不良的矯治相對重要。

永龍建設公司捐款為弱勢學生免費配鏡已邁入第3年，今年除擴大捐助南市200所中小型學校弱勢學生，並將捐助延長至整學年，這學期已有近600名學生受惠，並由專業的文雄眼鏡公司團隊巡迴到校服務，協助弱勢學生學習把愛傳出去。王崑源感謝永龍建設這項捐助計畫幫助無法負擔的孩童配鏡，也期許未來每學年都能持續辦理學子的免費配鏡活動，讓真正需要關心與協助的家庭受益。

永龍建設董事長吳福明表示，把愛傳出去是永龍建設的企業責任及理念，能為社會盡微薄之力，秉持取之於社會用之於社會的理念推動此計畫。在眼鏡材質的挑選上，特別考量成長中孩子活動性高，鏡架採用TR90超彈性材質，可有效防止鏡架斷裂保護臉部不受傷害，質地輕盈讓配戴更輕鬆舒適；鏡片選擇安全耐撞、透光率高，並兼具抗紫外線、抗輻射電磁波功效，保護學童眼睛不受傷害，是為學童量身設計的高品質眼鏡。

永龍建設公司3年來與台南市教育局合作，捐助中小型學校弱勢學生免費配鏡。圖／台南市...
永龍建設公司3年來與台南市教育局合作，捐助中小型學校弱勢學生免費配鏡。圖／台南市教育局提供
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