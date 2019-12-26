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大林運動綠廊維護費爭議 縣府：有需要可向縣府申請

2019-12-26 14:42聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣大林鎮的運動綠廊維護費用多年來由大林鎮公所編列每年6萬元給使用單位進行維護，但因產權為嘉義縣政府所有，公所於9月11日發文請縣府依權責自行管理，但至今未收到縣府回應，縣府表示，有收到此公文，也已向代管單位表明，如需要相關維護經費可再向縣府提出申請。

大林鎮長簡志偉表示，運動綠廊為中林國中預定地，過去因學生人數沒有達標無法建校，因此公所向縣府申請將此地建設為運動綠廊，目前產權單位是縣府教育處委託由大林國中代管，並由中林社區發展協會和嘉義縣慢速壘球協會認養維護，但維護經費長年以來都是由公所編列，擔心有重複補助嫌疑。

嘉義縣政府教育處表示，公所可能有經費困難才向縣府發文，縣府在收到公文之後，本月9日向代管單位以及認養單位表示，如需要維護經費可由代管單位來函向縣府申請，只是沒有向公所發公文回覆，會再向公所告知。

簡志偉表示，公所今年清查鎮有財產才發現綠廊為縣府所有，而大林鎮民代表會多位代表在審核109年總預算時也提出質疑，為了能回歸預算編列正軌，公所向縣府函請權責管理，簡說，如果縣府真的不管，公所也只能在財政困難情況下，撙節開支，撥款維護綠廊環境。

大林鎮長簡志偉表示，公所9月時曾向嘉義縣政府發文請求將運動綠廊維護經費由縣府自行...
大林鎮長簡志偉表示，公所9月時曾向嘉義縣政府發文請求將運動綠廊維護經費由縣府自行支出，但至今未收到回覆。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣大林鎮運動綠廊維護費用爆發爭議，雖產權為嘉義縣政府，維護費用卻是大林鎮公所...
嘉義縣大林鎮運動綠廊維護費用爆發爭議，雖產權為嘉義縣政府，維護費用卻是大林鎮公所支出。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣大林鎮運動綠廊維護費用爆發爭議，雖產權為嘉義縣政府，維護費用卻是大林鎮公所...
嘉義縣大林鎮運動綠廊維護費用爆發爭議，雖產權為嘉義縣政府，維護費用卻是大林鎮公所支出。記者陳玫伶／攝影
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