大林運動綠廊維護費爭議 縣府：有需要可向縣府申請

嘉義縣大林鎮的運動綠廊維護費用多年來由大林鎮公所編列每年6萬元給使用單位進行維護，但因產權為嘉義縣政府所有，公所於9月11日發文請縣府依權責自行管理，但至今未收到縣府回應，縣府表示，有收到此公文，也已向代管單位表明，如需要相關維護經費可再向縣府提出申請。

大林鎮長簡志偉表示，運動綠廊為中林國中預定地，過去因學生人數沒有達標無法建校，因此公所向縣府申請將此地建設為運動綠廊，目前產權單位是縣府教育處委託由大林國中代管，並由中林社區發展協會和嘉義縣慢速壘球協會認養維護，但維護經費長年以來都是由公所編列，擔心有重複補助嫌疑。

嘉義縣政府教育處表示，公所可能有經費困難才向縣府發文，縣府在收到公文之後，本月9日向代管單位以及認養單位表示，如需要維護經費可由代管單位來函向縣府申請，只是沒有向公所發公文回覆，會再向公所告知。