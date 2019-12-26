民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

嘉義縣民雄鄉民權路、民生路、復興路、昇平路至中樂路等鬧區日前進行道路施工作業，因此路段為雙向單線道，路段狹窄，施工期間附近攤販抱怨連連表示，施工之後生意掉了3成左右，民雄鄉公所回應，目前有台電、自來水公司以及寬頻等三家公司進行施作工程，預計最快50天內完成。

民雄鄉公所建設課長李紹誠表示，目前民雄鬧區有台電在進行電線地下化工程、自來水公司進行自來水管汰換工程，以及寬頻線路施作工程，因電線地下化要挖較深，所以由台電先進行施作，目前民權路、民生路及復興路段皆已完成，還剩下復興路及昇平路段。

劉姓攤販表示，民雄鬧區本來容易塞車，今年10月左右開始進行路段施工，雖然一次只封單向路段，但是還是常有大車開進來，還有汽車停在施工路段造成塞車，而施工期間，許多攤販無法做生意，紛紛收店，還有店家騎樓磁磚因為施工破裂，工程單位卻直接鋪水泥了事，讓攤販非常不滿。