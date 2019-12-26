親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新歡正宮嗆告 陳綺貞道歉速斬戀情「與林先生已無往來」

留學生為何成「極惡犯」？ 日福岡滅門案中國兇手死刑處決

民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨

2019-12-26 13:20聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣民雄鄉民權路、民生路、復興路、昇平路至中樂路等鬧區日前進行道路施工作業，因此路段為雙向單線道，路段狹窄，施工期間附近攤販抱怨連連表示，施工之後生意掉了3成左右，民雄鄉公所回應，目前有台電、自來水公司以及寬頻等三家公司進行施作工程，預計最快50天內完成。

民雄鄉公所建設課長李紹誠表示，目前民雄鬧區有台電在進行電線地下化工程、自來水公司進行自來水管汰換工程，以及寬頻線路施作工程，因電線地下化要挖較深，所以由台電先進行施作，目前民權路、民生路及復興路段皆已完成，還剩下復興路及昇平路段。

劉姓攤販表示，民雄鬧區本來容易塞車，今年10月左右開始進行路段施工，雖然一次只封單向路段，但是還是常有大車開進來，還有汽車停在施工路段造成塞車，而施工期間，許多攤販無法做生意，紛紛收店，還有店家騎樓磁磚因為施工破裂，工程單位卻直接鋪水泥了事，讓攤販非常不滿。

李紹誠說，此路段常有違規攤販在道路用地擺攤，因施工期間道路用地被徵收，部分攤販難免有些意見，雖然公所要求施工單位做好環境整潔，但在施作瀝青混凝土期間因材質不能碰水，只能等瀝青混凝土變乾才能清潔，這部分對民眾比較抱歉。

嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做...
嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做不下去。記者陳玫伶／攝影
分享
嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做...
嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做不下去。記者陳玫伶／攝影
分享
嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做...
嘉義縣民雄鄉鬧區日前在進行電線地下化、自水管汰換等工程，讓許多攤販表示，生意快做不下去。記者陳玫伶／攝影
分享

延伸閱讀

傳統市場的古早味 富含高蛋白的青蛙料理

陳明文造勢晚會宣布 蘇貞昌核定民雄鄉鐵路高架...

民雄陸橋拓寬3年今通車 可望成為新地標

嘉義民雄／有間鍋物平價火鍋，每日現熬超浮誇番...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

流標9次東石消防分隊辦公廳舍 總算發包動土後年完工

2019-12-26 12:43

台南市2020跨年晚會 警籲民眾多搭乘接駁公車

2019-12-26 10:39

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

2019-12-26 08:54

公播權解套 台南長輩可歡唱了

2019-12-25 23:14

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

全台最會種！小果番茄競賽 嘉義新港鄉奪第3座冠軍

2019-12-25 19:17

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

2019-12-25 15:51

劍湖山跨年斗南警局動員2百警 設置12管制點疏導交通

2019-12-25 10:47

雷虎小組的故鄉 台南水交社修復3年今開幕

2019-12-25 10:36

台南梅嶺花況預期4年來最美 警方元旦交通疏導看這裡

2019-12-25 09:23

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

基隆到內湖、松山國道客運增1條 明起試營運半價

2019-12-25 21:11

台灣哪裡還能開好市多 網狂推神秘地區：有錢人都躲在這

2019-12-25 15:02

愛情摩天輪只2廠商提案？ 高市：那只是經廠商同意公布的

2019-12-26 00:09

晉陞自製太空火箭「飛鼠一號」今亮相 軍事專家驚艷！

2019-12-26 12:05

南田部落發射探空火箭！ 晉陞：很安全 村民：不放心

2019-12-26 11:53

日治時期高雄神社「社號碑」 消失8年重現已斷成兩截

2019-12-26 07:28

桃市將在這18處新建公共化幼兒園 113年前陸續招生

2019-12-25 16:53

台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27

造福鄉里！故范揚東的家屬 捐贈竹縣首台3百萬救護車

2019-12-25 15:33

基隆通勤福音 增1558B往內湖、松山尖峰10分鐘1班半價

2019-12-26 08:54

創意用錯地方？ 綠營立委候選人掛洪秀柱合體看板遭告發

2019-12-25 20:13

南迴新線通車好方便 屏東草埔人過馬路心忐忑

2019-12-25 19:25

綠指愛情摩天輪有倫敦眼團隊是假的 高市府：刻意帶風向

2019-12-25 19:00

捐百萬買消防衣褲 館長還90度鞠躬致謝

2019-12-25 14:42

林智堅瘋一款手機APP 不能一天沒有它

2019-12-25 15:57

火箭「飛鼠一號」上架 晉陞：說明釋疑

2019-12-25 23:12

苗栗縣衛生所主任可領特別費 縣府修改衛生所組織規程

2019-12-25 23:18

霧台公路冬季限定版 艷麗耶誕紅路邊齊怒放

2019-12-25 15:06

影／雞不見了！苗縣議員通報縣府架攝影機 拍到石虎還有獎勵金

2019-12-25 18:24

守護杭菊保障消費者！苗栗嚴查農藥殘留超標 不合格銷毀

2019-12-25 20:45

國小籃球校隊出賽鎖骨斷 校方讓小六生一人搭小黃返家

2019-12-25 23:57

誇張！省道變電箱被貼滿違規廣告 要靠高壓水柱沖下來

2019-12-25 15:13

基隆跨年加開14線公車載返家 免費升旗專車陪看日出

2019-12-26 10:41

影／25公尺南洋杉妝點 通霄打造全台最高實木耶誕樹

2019-12-25 17:28

竹科人注意！竹北至竹科經國橋廊帶 1月2日起調禁左轉時段

2019-12-26 12:49

北市環南市場大瘦身 柯文哲想減攤剩4分之1

2019-12-26 00:04

馬英九到高雄輔選李雅靜 讚她知道什麼對台灣有利

2019-12-25 20:00

影／耶誕女郎夜光秀 東北角11萬顆燈泡點亮浪漫台二線

2019-12-25 21:58

元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04

搶秋冬旅遊補助 中彰投好康加碼

2019-12-25 23:26

山坡地範圍涉違法開發 土石裸露空拍照一覽無遺

2019-12-25 22:21

今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

2019-12-25 17:20

警分局長扮耶誕老公公 擦拭街角「反射鏡」保平安

2019-12-25 16:13

桃園變電箱被貼滿違規廣告 警方調監視器緝凶開罰

2019-12-25 23:38

3萬份罷韓提議書 送中選會

2019-12-25 23:59

看義大跨年晚會煙火 汽機車入出園區有管制時間

2019-12-26 10:56

藍營競選看板豎立圖書館前惹議 南投縣選委會說話了

2019-12-25 17:29

五楊高架延伸頭份案 林佳龍：待政院核定

2019-12-25 23:15

金山魚路古道新風華 蹦火仔、小白鶴陶板等打卡新熱點

2019-12-26 09:57

Outlet夯 麗寶2期迎賓 三井明年增建

2019-12-25 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top