民雄鬧區施工 塞車不斷攤販抱怨
嘉義縣民雄鄉民權路、民生路、復興路、昇平路至中樂路等鬧區日前進行道路施工作業，因此路段為雙向單線道，路段狹窄，施工期間附近攤販抱怨連連表示，施工之後生意掉了3成左右，民雄鄉公所回應，目前有台電、自來水公司以及寬頻等三家公司進行施作工程，預計最快50天內完成。
民雄鄉公所建設課長李紹誠表示，目前民雄鬧區有台電在進行電線地下化工程、自來水公司進行自來水管汰換工程，以及寬頻線路施作工程，因電線地下化要挖較深，所以由台電先進行施作，目前民權路、民生路及復興路段皆已完成，還剩下復興路及昇平路段。
劉姓攤販表示，民雄鬧區本來容易塞車，今年10月左右開始進行路段施工，雖然一次只封單向路段，但是還是常有大車開進來，還有汽車停在施工路段造成塞車，而施工期間，許多攤販無法做生意，紛紛收店，還有店家騎樓磁磚因為施工破裂，工程單位卻直接鋪水泥了事，讓攤販非常不滿。
李紹誠說，此路段常有違規攤販在道路用地擺攤，因施工期間道路用地被徵收，部分攤販難免有些意見，雖然公所要求施工單位做好環境整潔，但在施作瀝青混凝土期間因材質不能碰水，只能等瀝青混凝土變乾才能清潔，這部分對民眾比較抱歉。
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