台南市2020跨年晚會 警籲民眾多搭乘接駁公車

台南市2020跨年晚會，本月28日下午2點至晚10點在安平區永華市政府西側廣場舉行，警方將在四周道路展開交通管制，今天籲請民眾多搭乘接駁公車，避免塞車。

道路管制部分包括:安平區南島路（建平路至中華西路）、建平路（建平11街至永華路）、府前路（建平路至中華西路）、東南榕大道、西南榕大道於中午12點起實施雙向管制，禁止車輛進入。

停車規劃方面，汽車可停放於南島路市府附設停車場、府前路市府停車場、中華西路停二公有停車場、生活美學館停車場、國民運動中心停車場等，再以步行方式前往活動會場。機車停車：中午12點起至晚上10點30分，開放西拉雅廣場東西兩側及社福大樓前人行道供民眾停放。

大眾運輸系統資訊：台南火車站至華市政中心，「台南火車站-南台別院」接駁車，時間晚醒6點至11點，每15分鐘1班。公車19路（18班）、77路（18班)，計2線36班次（下午5點至晚上10點），至會場附近站位「南台別院」站下車。

高鐵台南站-永華市政中心：高鐵接駁公車（市府線，下午5點至晚上10點44班），高鐵台南站2號出口站位搭乘，會場附近下車站位「南台別院」站(當日臨時停靠)。高鐵台南站-台鐵沙崙站-臺南火車站-搭乘公車至會場(高鐵台南站2樓票匝出口處，循站內指示標誌步行至台鐵沙崙站)。３、相關資訊於大台南公車網站（http://2384.tainan.gov.tw）或撥公車語音電話（06）299-8484查詢。