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元旦追日出！台南跨年三部曲不辦 二寮迎曙光不必索票

2019-12-26 10:04聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

有全台最低海拔日出之稱的台南二寮迎曙光，因台南跨年三部曲行銷成為熱門的元旦追日出景點，西拉雅國家風景區管理處今年仍收到很多民眾來信及電話熱線諮詢「二寮迎曙光」的活動，甚至要索票，風管處表示，今年台南市政府決定取消跨年三部曲，因此也不另辦理相關活動，跨年期間左鎮二寮賞日出的地區為自由通行，不進行交通管制且無索票機制，歡迎大家自由前往。

西拉雅國家風景區管理處指出，因二寮四季日出美景各有特色，但二寮曙光雲海最佳觀賞季節主要在夏秋季，尤其是一場大雨過後的隔日出現美景的機率甚高。下雨過後地面水氣充足，待太陽冉冉昇起之時，水氣蒸發化成雲霧繚繞，便可欣賞到山巒間光影雲霧千變萬化的夢幻美景。

西拉雅國家風景區管理處今年已改為在較常出現美景的夏秋季辦理了為期8周的二寮曙光音樂會的活動（7月21日至10月6日周日清晨共8場次），當地居民反映相當好，認為這段期間吸引的遊客更多，比元旦一天擠爆的人潮，對帶動地方觀光及產業更有幫助。

西拉雅風管處表示，2020元旦不辦二竂迎曙光，這段時間更適合到梅嶺賞梅花，並到龜丹溫泉及玄空法寺祈福之旅，也建議可往關仔嶺洗溫泉及寺廟走春。

台南市政府在前市長賴清德任內推動的「台南跨年三部曲」，從北門區井仔腳鹽田送夕陽，歸仁高鐵車站跨年晚會，接著是左鎮二寮迎日出，被稱為「最爆肝」的跨年活動，黃偉哲上任後2019延續一屆，2020年決定取消，送夕陽迎日出不另辦活動，跨年也移回市區。

往年台南跨年三部曲結束，早上9點會在台南市新化區虎頭埤風景區配合舉行元旦升旗典禮暨健行摸彩，今年虎頭埤風景區也改辦寫生比賽及野餐、聽民歌。

有最低海拔日出之稱的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動...
有最低海拔日出之稱的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動了。記者吳淑玲／攝影
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有最低海拔日出之稱的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動...
有最低海拔日出之稱的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動了。記者吳淑玲／攝影
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有最低海拔日出的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動了。...
有最低海拔日出的台南二寮迎曙光，因2020台南跨出三部曲取消，今年也不辦活動了。記者吳淑玲／攝影
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跨年晚會

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