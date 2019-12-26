嘉大師生開「末日超市」 提醒重視糧食危機

嘉義大學即日起至本月27日，在嘉大蘭潭校區圖書館一樓展廳，舉行「末日超市：創新教學課程聯合成果展」，校內師生以「安全糧食、糧食安全」為主題，呈現創意教學成果，學生們也發揮創意，透過「末日超市」，提醒觀者重視糧食危機。

嘉義大學中文系主任陳政彥說明，教育部108年度的「議題導向敘事力創新教學發展計畫」，全國僅9所大學獲計畫補助，嘉大通過申請，由中國文學系故事田敘事力計畫團隊發起，跨領域結合人文藝術學院、生命科學院、理工學院、師範學院、農學院等5個學院10個學系，近20名老師參與，本學期有13門課程以「安全糧食、糧食安全」為主題進行教學。

「末日超市」策展理念是模擬一間「末日超市」，在充斥「末日謠言」的未來時空營業，展現4個主題，包括真實蔬果無論美醜，不影響實用價值，農作物病蟲害防治，有更健康方法；想像未來，真菌可能變成主食，糧食不同風貌呈現。