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台南觀光新地標！斥資3.1億西拉雅官田遊客中心超吸睛

2019-12-25 19:27聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心主體工程已完工。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心主體工程已完工。圖／西拉雅風管處提供
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交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心，主體工程已在12月17日取得使用執照，主體建築及周邊景觀工程大致已接近完工階段，交通部觀光局長周永暉昨特南下官田視察工程進度，除慰問工作人員辛勞外，也期許在農曆年前能夠先搬入辦公。

周永暉表示，西拉雅風景區管理處建築設施除了講求美感之外，也要以人為本，落實無障礙通用設計，在推動觀光工作的同時也不要忘了要敦親睦鄰，希望官田行政及遊客中心可以創造觀光商機，促進官田及周邊觀光產業發展。

周永暉指出，雖然主體建築已取得使用執照，但後續尚有遊客中心裝修工程及聯外道路工程尚須努力，目前工程進度正常，預計明年初才能全部完工啟用，未來啟用後將會連結烏山頭水庫及八田與一紀念園區觀光資源，作整體觀光發展規畫與行銷，官田遊客中心也規畫引進地方農特產駐點展售區域，提供地方農特產銷售行銷窗口。

西拉雅國家風景區管理處在官田打造新廳舍，面積11公頃，斥資3.1億元，歷經約2年半施工，新園區建築設計特色，以「鄉村聚落」意象融入嘉南平原之中，採「覆土式」的建築特色，利用地形地貌的高低差，分隔遊客中心及辦公廳舍不同動線，是兩層樓高的綠建築

在設計上，融合西拉雅族傳統聚落面向水域的特點來設計，被自然山坡與水圳擁抱，並環繞出戶外廣場，「覆土建築」半地下化空間設有停車場，屋頂自然形成人行動線聚集地，顏色上以傳統西拉雅族人的藍白紅色為主，以及融合大量「黃色西拉雅」（芒果、香蕉等物產）意象。

西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心主體工程已完工。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心主體工程已完工。圖／西拉雅風管處提供
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綠建築通用設計周永暉

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