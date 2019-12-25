全台最會種！小果番茄競賽 嘉義新港鄉奪第3座冠軍

台南區農業改良場為提升臺灣小果番茄產業競爭力，激勵果農重視健康管理的生產理念，今天辦理「2019健康優質設施小果番茄競賽」。經過5位產官學專家公平、公正、公開的評審後，由嘉義縣新港鄉林銘泰從114組參賽者中勝出，以平均糖度12.6 oBrix，平均單果重7.7公克，總分88.5分，勇奪「2019年健康優質設施小果番茄競賽」冠軍盟主，是嘉義新港鄉繼100年、104年後，奪下第3座冠軍，為所有鄉鎮之首。評審一致認為，林銘泰的番茄不僅好吃、皮薄，果香味濃、風味佳，且果品無驗出任何農藥殘留，更為可貴。

成績下午出爐，嘉義幾乎包辦所有獎項，冠軍林銘泰（嘉義縣新港鄉）；亞軍洪信斌（嘉義縣太保市）、鄭柏祥（嘉義縣民雄鄉）；季軍沈榮福（嘉義縣水上鄉）、黃瀚毅（嘉義縣太保市）、洪暉祐（嘉義縣太保市）。10名佳作，楊奇限（嘉義縣太保市）、陳世欣（嘉義縣太保市）、王彥鈞（台南市新市區）、呂藍平（嘉義縣太保市）、楊淵仁（雲林縣北港鎮）、許瑞芫（台南市新市區）、馬啟宏（嘉義縣太保市）、王凱平（台南市安南區）、洪朝國（嘉義縣新港鄉）、蔡進煌（雲林縣四湖鄉）

台南區農業改良場場長鄭榮瑞表示，這次活動是台灣第九屆的全國性小果番茄競賽活動，由台南區農業改良場主辦，農業藥物毒物試驗所、財團法人農友社會福利基金會、社團法人臺灣種苗改進協會共同協辦，邀請高雄區農業改良場前場長黃賢良、中興大學宋妤教授、農糧署林巺智技正、農友種苗公司陳永賢顧問及台北果菜運銷公司許益誠拍賣員擔任評審。

鄭榮瑞說，這次競賽因氣候影響有114組參賽，其中以嘉義縣94組最多、雲林縣5組、台南市6組、其他縣市（彰化縣及苗栗縣）9組。雖然今年秋天氣候較為炎熱，對番茄生長影響甚鉅，但報名參加的番茄農戶均是各地區的栽培好手，仍生產出好吃的番茄產品，比賽所有果品的平均糖度9.7oBrix，維持一定水準。