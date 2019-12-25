首部結合社會教育場域的科普影片 台南女中首播

科技部結合成大、導演譚家麟，以「改變生活的前瞻科技」為主軸，製作以遙測、3D列印、物聯網為主題的科普影片，將科學原理、生活科技以淺顯易懂的方式呈現，引領學生學習興趣，並作為職涯探索，昨天在台南女中首播。學生看了很有感，有人看到3D列印可做義肢，未來也想嘗試。

成大電機系特聘教授王振興、成大教育研究所暨師資培育中心特聘教授楊雅婷表示，這是成大團隊執行科技部科普產品製播推廣產學合作的計畫，也是第一次將科普影片結合108課綱領域，引領學生累積相關專業知識，提早立定方向並奠定科學基礎。過去的科普影片，著重在新知介紹，忽略知識單元模組，這次則結合社會教育場域，讓影片有趣、好看且易懂。

譚家麟說，共花了兩年多時間製作福衛7號、3D列印、物聯網共3支影片，內容結合生活與生活科技，並結合教育場域，讓學生在輕鬆愉快中認識生活科技與背後的科學原理。如茶莊結合大數據，透過手機下指令，控制發酵室的溫度，就是科技結合生活與產業，進而創新。而福衛7號影片，可讓學生了解電離層，不但可預測天氣、地震，電離層的變化也會影響飛機起降、GPS定位等。生活科技已是下一代要面臨的變化與問題，因此要去改變與創造。