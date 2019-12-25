今天起台南長途客運換地方搭了 還有抽獎iPhone 11好康

兼負國道客運與市區公車、計程車轉乘任務的台南轉運站，伴隨著耶誕佳節的祝福，今天開始試營運，試營運期間除有抽獎活動、國道客運折價券、停車場免費停車，另交通局也安排即日起至明年1月底的台南火車站往返台南轉運站的免費接駁車，交通局再次提醒搭乘國道客運的旅客請改從台南轉運站搭車。

交通局局長王銘德指出，台南轉運站的啟用將有效減輕台南火車站週邊暨北門路上交通壅塞問題，是市長黃偉哲在交通面相當重視的公共運輸建設之一，轉運站內可分成國道客運、計程車、停車場及店鋪等四大服務區塊，透過各種運具分流及妥適安排場內動線，提供高效率轉乘且便捷舒適的候車環境。

自即日起至明（109）年1月5日為轉運站試營運期間，為鼓勵民眾使用並熟悉轉運站各項服務，試營運期間推出國道客運折價券（限臺南轉運站購票）、停車場免費停車優惠（計有汽車261格位及機車492格位）等回饋，更同步舉辦抽獎活動，只要於任一國道客運櫃台購票搭車，或於轉運站內店鋪（不含計程車）單筆結帳金額滿100元（不累計）即可獲得摸彩券1張，最大獎為時下流行之iphone11智慧型手機1支，極富吸引力。

王銘德表示，店鋪區商家，試營運期間有全家便利商店、花梅蘭壽司及定食便當、南方米糙碗棵、嫩骨飯、手工冰淇淋、丹莉蛋捲、來客油飯及里夫烘焙泡芙等店鋪，未來明（109）年1月6日正式啟用後有caffe bene咖啡伴、安平平安文創商品、安平小鋪蝦餅蜜餞、森茂碗粿、松稜煙燻滷味、里夫烘焙泡芙、丹莉蛋捲、臻品周式泡菜、東洲黑糖奶舖及全家便利商店等。

公運處長呂獎慧指出，為方便旅客往返台南火車站至臺南轉運站，於109年1月31日前，每日8至22時將提供免費接駁車服務（平日每20分鐘1班、例假日則為10或15分鐘1班），有搭乘需求的旅客，往台南轉運站方向可於台南大飯店前方候車，如往台南火車站方向可於台南轉運站南側計程車排班處候車。試營運期間將密切觀察轉運站運作狀況，如有發現問題也將積極因應處理，並協調各進駐業者及委外營運廠商配合辦理。