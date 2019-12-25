嘉縣縣長翁章梁化身耶誕老人 快閃故宮南院發送禮物

因應耶誕節，嘉義縣朴子市雙溪國民小學附設幼兒園30名幼童，今日上午在國立故宮博物院南部院區身穿耶誕服並戴上面具歡慶耶誕節，嘉義縣縣長翁章梁特地裝扮為耶誕老人造型，搭著滿載禮物的雪撬進場同樂，現場民眾歡樂不已，感受濃厚耶誕節歡樂氛圍。

雙溪國小附設幼兒園帶著幼童至南院，幼童換上紅衣紅帽，加上自己設計的面具，帶來精彩的舞蹈表演，幼童可愛的舞蹈和歌聲，吸引許多遊客駐足欣賞，翁章梁以耶誕老人身份登場發送聖誕禮物，現場的民眾玩得不亦樂乎，個個露出滿足的笑容。

雙溪國小校長侯忠烈表示，為培養幼兒的藝術探索與創作發想，帶著學生到故宮南院進行「我愛大象艾瑪」課程，學生裝扮也搭上南院近期的「法國凱布朗利面具精品展」，提升孩子對彩繪臉譜的興趣與創意。

翁章梁說，故宮南院是嘉義縣重要的觀光場域，是文化藝術與教育的學習基地，歡迎全國各地的遊客來故宮南院藝術之旅，他期待未來各級機關能與南院的文化藝術展覽結合，發展課程及教學活動，善用這麼棒的學習資源。