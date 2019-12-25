張嘉郡布條遭割藍營斥兩套標準 綠營鄉長：依法全處理無偏頗

國民黨海線立委候選人張嘉郡競選總部，今天再控訴蘇治芬陣營大規模破壞布條，不只蘇治芬本人、元長鄉長李明明，甚至蘇治芬秘書劉家誠，都被發現破壞旗幟與布條。記者李京昇／攝影 分享 facebook 國民黨雲林立委候選人張嘉郡競選總部，今天再控訴蘇治芬陣營大規模破壞張嘉郡後援會製作的布條，且割布條的「兇手」是民進黨籍的元長鄉長李明明，並批李兩套標準，蘇治芬的布條還完整如初懸掛著。

李明明回應，縣府來文指出立委選舉競選期間是1月1日至1月10日才可懸掛布條，因此鄉公所才簽核請清潔隊昨天起割除全鄉立委旗幟布條，她強調，割布條無政治立場，全鄉現在很乾淨，歡迎張陣營來看看。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓指出，李明明在臉書指稱，破壞布條是為了「維護公共區域環境整潔」所以要清除「沒有署名」之競選標語布條，然而遭其破壞布條上都有署名「張嘉郡後援會」。

縣議員蔡明水說，依照正常清除程序就算是沒署名布條，也應由鄉公所清潔隊收回去，再通知所有人來領走，並非由鄉長親自動手清除，更何況遭李明明破壞的布條被棄置路邊，根本沒有達到維護環境整潔目的。

縣議員王鈺齊、許哲賓說，蘇治芬與其助理在東勢破壞張嘉郡後援會製作的布條後，近日連續性且大規模的布條遭到破壞，這是組織性犯罪，蘇治芬就是首謀，而李明明配合蘇治芬選舉，是反民主行為。

李明明表示，她多日來一直接到國小家長陳情，指稱布條寫道「支持同婚、絕子絕孫」等語，讓許多孩童回家不斷學習還詢問到底何意，有誤導教育的不好觀感。

她說，當天看到鄉公所對面的公共停車場，懸掛著類似的競選標語布條，有個阿嬤當場再跟她提布條問題，基於民眾陳情與維護公共區域環境整潔，她才下車處理沒署名的布條，且剪刀等工具都是附近店家提供，