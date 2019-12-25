台南推動生命教育特色有成 用教育轉動生命的創意

台南市推動生命教育特色有成，新營區新進國小、土城高中及南新國中老師沈青廷，分獲教育部108年度生命教育特色學校及績優人員獎。教育局長鄭新輝今天表示，獲獎學校與老師推動生命教育的努力，不僅展現了特色成果，也深獲教育部的肯定。

新進國小以「新」動生命，永無止「進」—許孩子一個正向積極的人生來推動生命教育，今年特別將3年來實施的活動做回顧與整理，希望藉由回顧、檢討，尋求創新再進步。也辦理一系列的特色活動，如生命教育跨年感恩惜福、祖孫周體驗活動等，讓學生感受到生命教育不僅只是課程、活動，更是生命對生命的感動，培養孩子成為主動吸收學科知識的個體，對生活充滿好奇，對生命有感覺。

土城高中以「破浪、築夢、飛翔」計畫的精神，結合社會與科學課程辦理相關的體驗活動。如山野教育、田園治療、家庭教育的戀愛地圖、跟著河川去旅行等，引領學生價值思辨及哲學思考，在生活中更認識自己、更愛惜我們的環境、尊重關懷動植物及他人，培養自己成為一個全人。

南新國中老師沈青廷則以閱讀開啟孩子的心靈，以寫作引領孩子的生命故事，並以「散播愛與勇氣的可麗餅」的書箱閱讀，讓學生懂得關懷他人；也邀請生命鬥士分享生命歷程，讓學生感染生命能量。這是一位積極推動生命、性平、多元文化及生涯教育的老師，持續推動生命教育，注入教育活水。