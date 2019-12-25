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台南推動生命教育特色有成 用教育轉動生命的創意

2019-12-25 13:22聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市推動生命教育特色有成，新營區新進國小、土城高中及南新國中老師沈青廷，分獲教育部108年度生命教育特色學校及績優人員獎。教育局長鄭新輝今天表示，獲獎學校與老師推動生命教育的努力，不僅展現了特色成果，也深獲教育部的肯定。

新進國小以「新」動生命，永無止「進」—許孩子一個正向積極的人生來推動生命教育，今年特別將3年來實施的活動做回顧與整理，希望藉由回顧、檢討，尋求創新再進步。也辦理一系列的特色活動，如生命教育跨年感恩惜福、祖孫周體驗活動等，讓學生感受到生命教育不僅只是課程、活動，更是生命對生命的感動，培養孩子成為主動吸收學科知識的個體，對生活充滿好奇，對生命有感覺。　

土城高中以「破浪、築夢、飛翔」計畫的精神，結合社會與科學課程辦理相關的體驗活動。如山野教育、田園治療、家庭教育的戀愛地圖、跟著河川去旅行等，引領學生價值思辨及哲學思考，在生活中更認識自己、更愛惜我們的環境、尊重關懷動植物及他人，培養自己成為一個全人。

南新國中老師沈青廷則以閱讀開啟孩子的心靈，以寫作引領孩子的生命故事，並以「散播愛與勇氣的可麗餅」的書箱閱讀，讓學生懂得關懷他人；也邀請生命鬥士分享生命歷程，讓學生感染生命能量。這是一位積極推動生命、性平、多元文化及生涯教育的老師，持續推動生命教育，注入教育活水。

教育局邀請獲獎學校及老師在於生命教育人才培育相關研習與工作坊中，分享經驗與成果，希望將生命教育的核心價值，活化課程，創造友善校園，用教育轉動生命的創意。

新營區新進國小推動生命教育特色有成，榮獲生命教育特色學校。圖／台南市教育局提供
新營區新進國小推動生命教育特色有成，榮獲生命教育特色學校。圖／台南市教育局提供
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