劍湖山跨年斗南警局動員2百警 設置12管制點疏導交通

雲林縣斗南警分局因應劍湖山跨年煙火秀，12月31日下午4時起至109年元月1日凌晨4時止，規畫近200名警力擔服長達12小時的跨年專案勤務，並針對劍湖山周邊重要幹道實施交通管制疏導及防竊工作，以維持交通順暢、防制事故發生，讓活動能順利進行、平安落幕。

期間加強劍湖山遊樂園區外圍各主要道路之交通疏導及取締違規停車、攤販等，確保交通順暢；另為避免違規停造成道路壅塞及影響其他用路人權益，經雲林縣政府召集相關單位實施會勘後，屆時將公告雲212線（雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口）前雙向禁止停車；雲212線（光昌、光華路口至雲212、199線路口）前單向禁止停車，僅留下山方向停放車輛。

永光外環道（台三線至雲212線）單向禁止停車，僅留下山方向停放車輛；雲199線（雲210線至國道3號涵洞）雙向禁止停車；雲210線(光華與光昌路口至庵古坑咖啡) 雙向禁止停車；慈光寺產業道路（雲210線起至雲212線止)）雙向禁止停車。

六斗坑工程道路雙向禁止停車；管制期間內停放管制路段者，車輛將逕行移置至加比山咖啡停車場（古坑鄉永光村光昌路12號）。

雲林縣警局在劍湖山周遭的古坑中華路與雲199線交岔口；永光中山路與文昌路口；雲212線與雲199線交岔口；雲212與文昌路交岔口（全家便利商店）；雲212線與永光外環道口；雲210線與永光外環道口（永光安養院前）。

雲210線與雲199線交岔口（庵古坑咖啡）；雲212線與雲209線路口（往劍湖山方向入口）；光昌路246巷口；台3線與158乙線交岔口；台3線與永興路岔路口；雲210線與慈光寺劍湖旁產業道路口等，設有12處設置交通管制點。

當劍湖山園內停車位即將滿時，各管制路口將擺放交通錐管制自小客車、大型車進入（當地居民及機車除外），避免造成道路壅塞。