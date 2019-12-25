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雷虎小組的故鄉 台南水交社修復3年今開幕

2019-12-25 10:36聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

由市定古蹟原水交社宿舍群修復再利用的「水交社文化園區」，上午開幕，水交社素有「雷虎的故鄉」美譽，為慶祝開幕，市府特與國防部合作，邀請雷虎小組以七機大雁隊形衝場表演，場面壯觀。

台南市文化局表示，今(25)起至29日（周日）連續5日有一系列豐富的開幕活動，109年1月22日前各館皆可索票免費入場，索票地點在現場的遊客中心。

文化局指出，水交社歷史橫跨明清到戰後，1941年日本「臺南海軍航空隊」成立後設軍眷宿舍，戰後中華民國空軍接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，地靈人傑的環境先後孕育逾50位將軍。

2004年市府將「原水交社宿舍群」指定為市定古蹟，並自2013年起啟動古蹟修復及景觀工程規畫，2016年正式動土；歷時3年、耗資逾3億元。

8棟古蹟建築（3棟將級、5棟校級宿舍）分別規畫為八大主題館，園區內並設有F-5E飛機展示區及遊客中心，共同構築新時代的水交社記憶故事，提供市民一處兼具文化、休憩與娛樂的新地標。

上午參加開幕儀式的包括市長黃偉哲、文化部常務次長李連權、文資局長施國隆、志開國小校長王念湘、國防部軍眷處處長張榮順等，大家人手一架紙飛機、一起朝天空射出，祝賀水交社文化園區的開幕啟用。

由於每棟宿舍空間量體不大，為維護珍貴古蹟，各展館都設有同時間進場總量管制，採預約憑票參觀，100元票價即可飽覽包括眷村主題館《天空的凝視》、水交社展演館《眷戀煙花燦爛的歲月》、水交社歷史館、AIR臺南館《美軍在臺南》、藝術特展館《水交社四時敘事》等5個主題館特展。

文學沙龍館《老張串門》、眷村食堂《麵聚場》則採委外經營，提供民眾在園區短暫休憩，品嘗飲品和眷村美食。此外，最有趣的飛行親子館《童年‧遊戲‧話眷村》也只要銅板價50元即可親子共遊；2-6歲的小朋友可以透過角色扮演在迷你菜市場買菜、或扮成小空軍透過VR模擬飛行。

除主展館外，今起至周日（29日）連續5天的開幕系列活動以「眷村味」為主軸，舉辦有眷村美食DIY、飛機自造場工作坊、眷村市集、投影之夜、Photo Go攝影上桌、地景音樂會、街頭藝人表演等精彩節目，還有滿額送文創小物、活動護照集點換開園紀念禮、眷村食堂回饋折抵等好禮。

為慶祝開幕，園區內五大收費展館將自即日起至農曆年前的1月22日，開放民眾至遊客中心免費索票（5主題館）及線上預約（飛行親子館）參觀體驗。

台南市水交社文化園區上午開幕，由空軍雷虎小組「衝場」啟動。記者修瑞瑩/攝影
台南市水交社文化園區上午開幕，由空軍雷虎小組「衝場」啟動。記者修瑞瑩/攝影
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台南市水交社文化園區上午開幕，由空軍雷虎小組「衝場」啟動。記者修瑞瑩/攝影
台南市水交社文化園區上午開幕，由空軍雷虎小組「衝場」啟動。記者修瑞瑩/攝影
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眷村古蹟宿舍

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