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台南梅嶺花況預期4年來最美 警方元旦交通疏導看這裡

2019-12-25 09:23聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

南部知名賞梅花景點台南楠西梅嶺風景區，今年受到冬雨滋潤，及入夜後水氣重的助長下，高海拔處的梅樹，有的已經開花，農民預估元旦之後就能進入盛開期，有機會出現近4年來最早的梅花季。最近上山遊客已可看到白梅初綻。

梅農陳居峰表示，今年受冬雨滋潤，梅樹現在含苞待放，預計元旦前後慢慢綻放，今年沒颱風，加上目前樹葉已掉光光，若天氣不要太炎熱，今年梅花肯定花況不錯的，比去年花況應該好很多。

玉井警分局今天也公布加強年假交通疏導， 玉井分局轄區景點眾多，尤以楠西區梅嶺風景區享譽全台，今年受暖冬影響，當地居民評估梅花盛開時間大約在元旦過後兩個星期，其他花卉如紫牡丹、山櫻花等，都已陸續開花，預計新年假期期間將吸引大量遊客湧入。

為順利疏導大量湧入的車潮，自108年12月31日至109年1月1日，以及農曆春節連假期間自109年1月23日至29日，南188線區道（梅嶺風景區聯外道路）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入，二層坪環線產業道路全線，若車流過大，停車場不足時，將於當日上午10時至下午4時啟動小客車逆時針單行道管制措施。

玉井分局已先行協調交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，協助設置二層坪環線產業道路單向管制行車方向及梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客停車及行車指引。

警方提醒，目前往梅嶺山路，在南188線埋設自來水管線，施工路段約5.8公里至7.6公里處，即「張媽媽餐廳」到井仔湖「梅嶺農產中心」附近。現場作單線施工，有義警在兩端管制車輛，請民眾遵守管制措施。

玉井警分局分局長楊青垂表示，轄區除梅嶺風景區外，尚有楠西玄空法寺、龜丹溫泉、玉井白色教堂及南化烏山紫竹寺等重要景點，玉井分局內外勤人員，將投入新年假期各重要景點及易壅塞路段交通疏導，新年期間也會派員每日不定時連線警察廣播電台，回報轄區景點最新路況予用路人知悉，請用路人配合警察的疏導管制作為，共同維護優良的行車環境。

台南梅嶺梅花今年在水氣助勢下，花況可望是近4年來最美，預估元旦過後陸續開放。記者...
台南梅嶺梅花今年在水氣助勢下，花況可望是近4年來最美，預估元旦過後陸續開放。記者吳淑玲／翻攝
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台南梅嶺梅花今年在水氣助勢下，花況可望是近4年來最美，預估元旦過後陸續開放。記者...
台南梅嶺梅花今年在水氣助勢下，花況可望是近4年來最美，預估元旦過後陸續開放。記者吳淑玲／翻攝
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台南梅嶺梅花今年在水氣助勢下，花況可望是近4年來最美，預估元旦過後陸續開放。記者吳淑玲／翻攝
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梅花警察

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