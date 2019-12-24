張嘉郡與民同樂共度耶誕 獅子會也相挺

聖誕節前夕，雲林一選區立委候選人張嘉郡在虎尾競選總部廣場，邀民眾歡度佳節，共享難得一見的「雪景」，有樂團熱唱、愛的爆爆、氣球音樂秀，歡度雪花浪漫的聖誕夜。

這場聖誕嘉年華會由婦女會雲林分會、雲林青工會、青溪婦女會、虎尾婦女會、日頭花姊妹協會、雲林囝仔YHK滑步車等社團協辦，吸引許多鄉親參加，奇蹟樂團演奏悠揚音樂、少女心噴發愛的爆爆，讓民眾享受好吃的爆米花、歡樂氣球音樂秀，還有雪花紛飛的情境融入，讓大人小孩感受溫馨歡樂的聖誕夜。

張嘉郡與民同樂，尤其雪花灑還當場送驚奇，只要在現場拍照打卡，獲贈聖誕紋身轉印貼貼樂，參加的人只要身穿粉紅色服飾或出示粉紅色配件，可免費兌換巧克力噴泉棉花糖，耶誕夜熱滾滾。

下午，國際獅子會300D1區雲林地區獅子會也成立後援會力挺嘉郡，包括前總監歐鎮平、王月霞及各會會長、獅友等，區策顧問程英綢擔任後援會長，並代表送菜頭及蒜青祝張嘉郡好彩頭、當選，高呼「獅子會，力挺嘉郡」。

雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄也到場聲援，張麗善表示，雲林女婿韓國瑜當選總統、雲林女兒張嘉郡、雲林媳婦謝淑亞當選立委，雲林上場進步繁榮指日可待。

張嘉郡自稱獅子會之子，強調家族是獅友，讓她深深感受到獅子會大家庭的溫暖，她訴求「青年接棒，雲林HIGH起來」，將「一本初心」爭取建設，過去八年立委為雲林爭取超過300億元、服務案件達八萬件以上，這是一步一腳印、奔走中央爭取來的，絕不可能是天上掉下來的。