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雲嘉南風管處「這 北門情」微電影頒獎 平安夜溫馨

2019-12-24 22:43聯合報 記者謝進盛／即時報導

找尋家鄉真情，雲嘉南濱海國家風景區管理處「這 北門情」微電影頒獎，安排平安夜登場，6部入選作品，在不同年代、不同感受，同樣在北門小鎮「這 北門情」真情流露。

雲嘉南風管處日前辦理「北門鹽鄉微電影競賽徵選活動-這 北門情」徵件比賽，經評審及網友投票結果，39件作品取6件入選獲獎，今晚進行頒獎活動。更多參賽影片皆可上活動官網（https://feversocial.com/pages/Beimencontest-11004）觀賞。

其中，獲得第一名為洪敏綺「這 北門情」作品，以簡單且細膩的口吻，訴說北漂子女對阿嬤以及北門故鄉的思念之情，延綿的海線是阿嬤對孫女思念，阿嬤的身影多年來總是出現在南鯤鯓代天府的燒酒螺攤位前，不變的是家鄉味、北門情，透著一輩子養育之恩，牽起大家心中的感動。

第二名為劉璟璇、劉宗翰、郭秀珍、陳奐橋共同製作「北門井仔腳漁夫」 ，滿桌北門在地海鮮菜餚(蝦子、文蛤、虱目魚)是媽媽特地為準備北上讀書的北門學子的美食能量，是家鄉記憶，一次次對話中透露著母親對孩子離家擔心牽掛心情、對北門土地關愛之情。

獲得第三名為葉家伶、楊雅鈞、陳薏璇、顏貝霓共同創作「嚮北的旅行」，好朋友的閨蜜旅行，以第一視角呈現真實的北門、最真誠的友情之美。

三名佳作得獎者分別為陳冠儒「風情北門」及洪巧恩、洪可恩、高聖揚 、甘勝元「北門遊好心情」，還有潘志能、謝秀珊、胡婷婷的有「鹽」作伙，一起玩北門。

雲管處處長徐振能表示，今年小鎮漫遊年，管理處持續推廣北門小鎮辦理微電影徵選競賽，在平安夜這特別日子辦理「這 北門情」微電影頒獎，推展北門之美以及許多美麗動人的故事到世界各地，除6部得獎作品外，更特別增加2個評審特別獎。

雲嘉南濱海國家風景區管理處平安夜辦理「這 北門情」微電影頒獎。圖／雲嘉南風管處提...
雲嘉南濱海國家風景區管理處平安夜辦理「這 北門情」微電影頒獎。圖／雲嘉南風管處提供
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獲得第一名為洪敏綺（右）「這 北門情」獲頒3萬元獎金，由雲嘉南風管處長徐振能頒獎...
獲得第一名為洪敏綺（右）「這 北門情」獲頒3萬元獎金，由雲嘉南風管處長徐振能頒獎。圖／雲嘉南風管處提供
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北門微電影國家風景區

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