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就職周年 南市議會報佳音

2019-12-24 23:43聯合報 修瑞瑩

圖／台南市議會
圖／台南市議會
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臺南市議會昨天晚上舉辦第3屆議員就職滿周年暨報佳音晚會，議長郭信良、副議長林炳利等議員一起出席，行政院前院長游錫堃、市長黃偉哲，立委陳亭妃等人參加，與民眾共度平安夜，場面溫馨熱鬧。

行政院郭信良陳亭妃

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