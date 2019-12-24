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崑山中學傳多月沒發薪水 南市教產請國教署解決

2019-12-24 22:07聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市崑山中學6年前發生減薪風波，引發抗議並打官司才解決。但老師反映，從今年7月起就沒發薪水，今天發的是9月薪水。南市教育產業工會理事長侯俊良籲請國教署要出來解決，並接手管理。

記者致電崑山中學校長李俊欽，但暫時無法取得校方相關回應。

崑山中學2013年預定招收新生1200人，但僅招到約800人，雖然全校學生仍有3100多人，是南市第二大規模的私立學校，但校方卻以財務困難等理由將薪水打75折。後經教職員抗議，向教育部陳情，董事會才改打八五折。此事件造成校譽受損，新生逐年減少，目前僅有學生300餘人。

最近因為長榮中學發生發不出薪水的問題，教育界人士也關心崑山中學的現況。今天有人在網站上貼文，指還有2000多人的嘉義協志工商，分3年停招、轉型，下台身段多好。但崑山中學被爆出弊案後，人數從2000人瞬間變成500人，但有人認為是300人，並說「老師們已經很久沒有看過薪水了」。

台南市教育產業工會理事長侯俊良今晚詢問學校老師，是否有欠薪？老師向侯俊良反映，從7月起學校就沒發薪水，今天剛好發薪水，卻是發9月的薪水。老師說，有向校方詢問發不出薪水的原因，會計單位表示，因為學校有欠行錢，當錢一匯進來就被扣掉，因此沒有錢發薪水。

侯俊良說，崑山中學從減薪風波到學生逐年減少，如今又發生發不出薪水情形，董事會的經營顯有問題，國教署不能坐視，應出面解決。

崑山中學傳發生發不出薪水的財務危機。圖／摘自崑山中學官網照片
崑山中學傳發生發不出薪水的財務危機。圖／摘自崑山中學官網照片
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薪水長榮中學教育部

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