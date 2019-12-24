66歲老圖書館風華重現 北港農工13年努力有成

雲林縣北港農工列為歷史建築的舊圖書館，在眾人期待中，歷經三任校長，終能修復啟用，今天開幕儀式，三位曾經苦心爭取的校長邀貴賓剪綵，見證歷史一刻，這座典雅的古建築，以嶄新面貌，重新呈現校園，質樸風雅，增添聲色，讓與會者讚不絕口。

今天開館啟用，由熱中書法的北農前校長王金樑，引進二林鎮香草書法社，搭配社區大學陶藝班、北港農工各專業類科作品，作為開館首展，意義非凡。

北港農工舊圖書館建於民國42年5月，日式磚木共構與工法，經66年歲月洗禮，曾作為禮堂、會議廳、研習場所的功能，也曾是教室、實驗室、實習工廠和臨時餐廳，更曾經是柔道訓練場、員生社、圖書館，最後淪為倉儲，建築逐漸老化剝落。

校長廖宏瑩說，這棟老建築在校園靜靜佇立66年，為北農效力超過半世紀，風華已退，曾一度險被拆除。95年間幸由校長張錫輝、王金樑奔走力倡保留，並爭取「老屋新用」，獲縣府認可，被公告為歷史建築，接著再向教育部爭取補助，以文化資產保存進行遫建。