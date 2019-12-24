影／雲嘉南職訓師生自銲組裝迷彩坦克車 造型超酷

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊銲接班26名師生，上周合力打造一部長150公分、寬60公分、高80公分，重量近200公斤的迷彩坦克車，擺在大樓入口迎賓處這兩天已成為職訓活廣告，洽公民眾直呼太酷了。

這是特銲班電玩迷張志惟、董承翰及邱銓富發想的創意點子：邱銓富說，三人因為平常愛玩坦克線上遊戲，因此想說「那就來銲接一台真實的坦克車」，全班贊同後即開始動工，班長吳進佳說，一開始先做小台的原型，測試可行後再做大台的展現霸氣，全部的材料都是用回收場的廢鐵、廢管、止水閥及廢棄指示牌等廢材來製作。

特銲班職訓師劉文賢說，製作過程從冷作、裁切、銲接、研磨、噴漆，全班通力合作耗時三週完成，用到電銲、CO2、氬銲等各種銲接技術，成品不僅砲塔可以360度旋轉，砲管也可以上下移動，非常酷炫，最後由汽車塗裝職訓師林裕強指導學員在車身彩繪軍事專有的迷彩風，也讓整台坦克車更顯帥氣。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，以往特銲班曾打造2公尺高的銲將鋼鐵人、駿馬、摩天輪、海綿寶寶、巴黎鐵塔等，這次加入新作迷彩坦克車，放在分署戶外區相當吸睛，已成為很棒的藝術裝置，更是職訓技術及成果最好的展現。