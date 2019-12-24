雲林布條大戰延燒 被藍營指控的綠鄉長：移除布條合法

雲林第一選區立委候選人張嘉郡競選總部委託律師今天開記者會，控訴對手陣營破壞張嘉郡後援會的布條，割布條的「兇手」是元長鄉長李明明，競總出示李明明在群組的對話坦承割布條，隨後收回訊息，律師說，李鄉長此行為已構成違反刑事訴訟法事後湮滅證據的羈押要件。

張嘉郡競總發言人許哲賓表示，最近收到回報指元長鄉很多布條被割斷，沒想到兇手竟然是元長鄉長本人。一張從「元長蘇治芬立法委員交流平台」群組中的截圖顯示，李鄉長坦承「跑行程路過，我剪掉了」。自蘇治芬與其助理割張嘉郡的布條後，再次由鄉長做出反民主的行為，令人不齒。

律師羅裕欽說，破壞布條已觸犯選罷法妨礙他人競選罪及毀損罪，而群組對話顯示，李明明公然炫耀犯罪行為，以類似恐怖組織在犯案後宣示其犯行的作法，可認定這是有組織性犯罪集團，將會提告，且李事後把訊息收回顯有湮滅證據之實，已構成羈押要件。元長鄉的縣議員蔡明水也表示，李明明為民主做了最壞的示範，應該主動下台。

元長鄉長李明明則回應指出，據公職人員選舉罷免法「政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名」、「政黨及任何人不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選或罷免廣告物。」