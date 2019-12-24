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考察安平港規畫 林佳龍：環境經營好投資自然來

2019-12-24 16:43聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

交通部長林佳龍今天下午在市長黃偉哲、立委候選人林俊憲等人陪同下，視察台南安平港整體規畫案，定位「北觀光、南自貿」，第四階段環差分析報告專案審查上月底甫過關，「兩餌只釣一條魚」林佳龍引用他與奇美創辦人許文龍共同著作，形容把環境經營好，營造出更好的環境，自然有人來投資。

「交通是最大的服務業」林佳龍形容，確定是對的方向，就往前衝；他認為，安平港是定位的問題 ，如今定位北觀光、南自貿，交通部會全力協助，第四階段環差分析報告專案審查上月底甫過關，跨過這一步，之後會很順利。

他說，常和奇美創辦人許文龍出海釣魚，過門而不入，經林俊憲提到此案，決定親自南下考察。他引用與許文龍共同著件「兩餌只釣一條魚」，出海釣魚只取我們所需，不過度捕撈，自然會有更多的魚，他強調，像現在安平港把環境經營好，營造出更好的環境，自然有人來投資。

台灣港務公司安平港營運處長張展榮在亞果遊艇碼頭會議室簡報，安平港整體規畫案，包括陸域23.18公頃、水域8.42公頃，合計31.6公頃，並分A、B區開發，A區包括碼頭、度假、公寓式酒店、度假飯店、商辦、餐飲等服務觀光導向，上月28日通過環差分析報告專案小組審查，已送大會審查，預計2021年完成會所、villa、第二期遊艇停泊區，2023年完成公寓酒店、商辦及度假飯店，形成一日生活圈，國際遊艇城可望帶來1500就業機會，超過50億開發效益。另B區包括villa飯店、濱海度假及大型購物中心，預計2020年起招商。

林俊憲說，安平港整體規畫案「北觀光、南自貿」，搭配月牙灣新生地、三鯤鯓觀光遊憩開發招商 ，形成一 完整觀光遊憩區塊，安平港的未來無可限量。

黃偉哲稱讚亞果遊艇集團董事長侯佑霖的毅力、財力，還有規畫力「三力」，能夠把這個安平開闢得這麼好。他說，剛開始動工的時候，其實很多人想說可能嗎？安平能夠藉著這個機會在遊艇事業上，在台灣還沒有成熟的遊艇市場裡面，能夠有這個立足之地嗎？那事實上看起來，今年來看是很成功的，所以地方政府一定全力配合。

針對台南安平港整體規畫案，台南市長黃偉哲表示，地方政府一定全力配合。記者邵心杰／...
針對台南安平港整體規畫案，台南市長黃偉哲表示，地方政府一定全力配合。記者邵心杰／攝影
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「兩餌只釣一條魚」林佳龍引用他與奇美創辦人許文龍共同著作，形容把環境經營好，營造...
「兩餌只釣一條魚」林佳龍引用他與奇美創辦人許文龍共同著作，形容把環境經營好，營造出更好的環境，自然有人來投資。記者邵心杰／攝影
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遊艇林佳龍林俊憲

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