大埔自來水普及率不到3成 今自來水延管工程開工

嘉義縣大埔鄉因為幅員遼闊、住戶散居，雖然位於曾文水庫旁，自來水普及率卻低於3成，全鄉1918戶中，僅818戶有自來水可用，其他住戶則因延管經費高遲遲無法納入，立委陳明文日前為大埔鄉西興村三腳石20戶鄉親爭取到一期自來水延管工程今天舉行開工儀式，讓大埔鄉的自來水普及率達到4成2。

大埔鄉長吳明勳表示，大埔鄉民常因為沒有自來水，枯水期一到就要用礦泉水煮菜、飲水，非常不方便，很感謝立委陳明文協助大埔鄉親爭取將自來水延管工程納入前瞻基礎建設計畫，順利讓西興村三腳石自來水工程預計在明年四月完工。

台灣自來水公司第五區工程處長穆岳鈞表示，台灣是很進步的地方，淡水100年前就有自來水，而嘉義市區約在70至80年前日本時代也有自來水可用，但大埔鄉卻還有許多地方無自來水可用，西興村三腳石今天的自來水延管工程可說是很好的開始。