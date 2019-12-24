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大埔自來水普及率不到3成 今自來水延管工程開工

2019-12-24 16:32聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義大埔鄉因為幅員遼闊、住戶散居，雖然位於曾文水庫旁，自來水普及率卻低於3成，全鄉1918戶中，僅818戶有自來水可用，其他住戶則因延管經費高遲遲無法納入，立委陳明文日前為大埔鄉西興村三腳石20戶鄉親爭取到一期自來水延管工程今天舉行開工儀式，讓大埔鄉的自來水普及率達到4成2。

大埔鄉長吳明勳表示，大埔鄉民常因為沒有自來水，枯水期一到就要用礦泉水煮菜、飲水，非常不方便，很感謝立委陳明文協助大埔鄉親爭取將自來水延管工程納入前瞻基礎建設計畫，順利讓西興村三腳石自來水工程預計在明年四月完工。

台灣自來水公司第五區工程處長穆岳鈞表示，台灣是很進步的地方，淡水100年前就有自來水，而嘉義市區約在70至80年前日本時代也有自來水可用，但大埔鄉卻還有許多地方無自來水可用，西興村三腳石今天的自來水延管工程可說是很好的開始。

立委陳明文表示，大埔鄉民居住在水庫邊卻享用不到自來水的便利性，未來和平村的大埔橋至馬頭山39戶的自來水延管工程，以及較偏遠茄苳村的坪林至木瓜坑、永樂村的埔頂至南寮、西興村二期三期等四案，目前都積極向水利署爭取專案施作，要徹底解決大埔鄉親飲用水問題。

立法委員陳明文（前排左二）、大埔鄉長吳明勳（前排左三）以及自來水公司第五區工程處...
立法委員陳明文（前排左二）、大埔鄉長吳明勳（前排左三）以及自來水公司第五區工程處長穆岳鈞（前排右三）等人今天參與大埔鄉西興村三腳石自來水延管工程開工儀式。圖／陳明文競選總部提供
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嘉義縣大埔鄉位於曾文水庫旁，自來水普及率卻低於3成，大埔鄉西興村三腳石自來水延管...
嘉義縣大埔鄉位於曾文水庫旁，自來水普及率卻低於3成，大埔鄉西興村三腳石自來水延管工程今天舉行開工動土儀式。圖／陳明文競選總部提供
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嘉義縣大埔鄉西興村三腳石自來水延管工程今天舉行開工動土儀式。圖／陳明文競選總部提...
嘉義縣大埔鄉西興村三腳石自來水延管工程今天舉行開工動土儀式。圖／陳明文競選總部提供
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大埔陳明文嘉義

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