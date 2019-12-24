開心收到耶誕老人回信 鎮南國小用愛慶祝耶誕節

今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克、法國及加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。

校長梁博雍表示，學校今年創意發想，請學生在11月配合英語課程教學，書寫信件寄給德國、斯洛伐克、法國及加拿大等四國的耶誕老公公，結果得到回應，收到來自斯洛伐克及加拿大的耶誕老公公信件祝福，小朋友都很開心。