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開心收到耶誕老人回信 鎮南國小用愛慶祝耶誕節

2019-12-24 15:47聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克法國加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。

校長梁博雍表示，學校今年創意發想，請學生在11月配合英語課程教學，書寫信件寄給德國、斯洛伐克、法國及加拿大等四國的耶誕老公公，結果得到回應，收到來自斯洛伐克及加拿大的耶誕老公公信件祝福，小朋友都很開心。

今天也透過家長會，募集很多的耶誕禮物，把驚喜放在大型的扭蛋車內，學校發起送愛心到一心育幼院，凡捐款或發票者可以獲得扭蛋一顆，透過耶誕節活動，讓孩子懂得感恩惜福，也懂得分享送暖、幫助需要幫助的人。

今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆...
今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克、法國及加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。記者陳雅玲／攝影
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今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆...
今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克、法國及加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。記者陳雅玲／攝影
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今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克、法國及加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。圖／鎮南國小提供
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今天是平安夜，雲林縣斗六鎮南國小舉辦一系列活動，學童捐款或發票，就可獲得扭蛋一顆，換取耶誕禮物，學生也獲得來自德國、斯洛伐克、法國及加拿大等4個國家的耶誕老人信件祝福，提前度過溫馨愉快的耶誕節。記者陳雅玲／攝影
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斯洛伐克加拿大法國

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