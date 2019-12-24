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劍橋大飯店台南館 雲嘉南高第一家環保標章旅館

2019-12-24 13:45聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

劍橋大飯店台南館取得銀級環保標章旅館，成為雲、嘉、南、高地區第一家取得環保標章認...
劍橋大飯店台南館取得銀級環保標章旅館，成為雲、嘉、南、高地區第一家取得環保標章認證的旅館。記者鄭惠仁／攝影
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綠色旅遊已成為旅行新風潮，台南市環保局推廣環保標章制度，讓遊客有更低碳環保的住宿新選擇，輔導劍橋大飯店台南館取得銀級環保標章旅館，成為雲、嘉、南、高地區第一家取得環保標章認證的旅館，也是旅宿業環保先鋒。

台南市長黃偉哲表示，旅館業環保標章認證取得不易，必須符合環保署所訂定的環保相關規範，如節能措施、省水措施、汙染防治、綠色採購等各項環保規範。且須經過環保署第三方驗證單位嚴格審查，才能取得，目前全台共有32家旅館取得環保標章，劍橋大飯店能夠取得，相當不益。

環保局長林淵淙說，以往推廣的「環保旅店」主要是由旅宿業者主動鼓勵民眾住宿時自備盥洗用具及續住不更換床單、毛巾，提升民眾與業者綠色生活理念。「環保標章」旅館需經驗證符合「旅館業」環保標章規格標準，才能取得環保標章，標章證書有效期3年，期間需遵守環保署環境保護產品管理作業規範，環保標章旅館為政府機關優先採購對象，對於旅宿業助益甚大。

目前環保署為響應2019擴大秋冬國民旅遊，辦理秋冬綠色旅遊贈萬點活動，即日起，凡環保集點會員入住環保標章旅館，皆可獲得1萬點綠點回饋。歡迎大家快來台南走走，入住環保標章旅館，拿旅遊補助再賺綠點享好康。

環保署劍橋集點

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