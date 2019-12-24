台南龍崎日照中心明揭牌啟用 擴大服務失能失智長者

龍崎長照據點「龍船活動中心」改善工程與龍崎日照中心明揭牌啟用，擴大服務失能失智長者。圖/龍崎區公所提供 分享 facebook 台南市龍崎區人口嚴重老化，長期照顧服務需求大增，龍崎長照據點「龍船活動中心」改善工程與龍崎日照中心日前完工試營運，明天上午揭牌啟用。日照中心日前可服務16人，將擴增至30名失能或失智長者。

另龍崎區長蕭琇華日前與緊鄰龍崎的關廟區吉安醫院續簽「救災緊急醫療收容支援協定」、與台南市立醫院續簽「救災孕婦安置支援計畫」，要「建構龍崎區災時避難收容防災安全網，讓需特別照護族群獲得妥適安置」。

而為了應避難收容處所災民熱食，公所也與龍崎在地盧正治、盧正校、黃月嬌、林欽城、林昆宗等5位總舖師續簽「供應避難收容處所熱食支援協定」，提供避難災民暫時飲食無虞。

區公所指出，日照中心由高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會承辦；日間照顧服務由社工、護理、照顧服務員等組成團隊，提供園藝、韻律、復能、懷舊、藝術、美食等單元活動，「於溫馨寬敞明亮的活動空間，共同來照顧陪伴長者白天生活」。

龍崎人口數至今年11月共有3918人，男2104人、女1814人，65歲以上老人1048人,約估全區比率26.75%，屬「老人社區」。

龍崎區公所、市府社會局與財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會合作，承租龍船里活動中心1樓開辦龍崎日間照顧中心，因位於龍崎國小龍船分校旁，可以看到學生在操場活動，「希望學童的笑容與活力，能感染長者們的身心靈，使他們憶起小時候的回憶」。