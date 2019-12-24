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傳統市場的古早味 富含高蛋白的青蛙料理

2019-12-24 12:10聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

民雄公有市場販售的青蛙羹，食材使用台灣本土青蛙，可帶皮吃，主要食用青蛙的下半部位...
民雄公有市場販售的青蛙羹，食材使用台灣本土青蛙，可帶皮吃，主要食用青蛙的下半部位，青蛙炸過之後再與羹湯一起吃，肉質細嫩鮮美。記者陳玫伶／攝影
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過去因為青蛙取得容易，青蛙料理是非常常見的美食，但近幾年因為民眾生活習慣改變，賣青蛙料理的店家一間間收掉，嘉義縣民雄鄉公有市場一間名為天杉飲食攤的小吃店，第三代何姓老闆秉持著母親的手藝，販售「台灣青蛙」肉羹及清蒸料理，是民雄市場目前唯二的青蛙料理店。

青蛙肉質細嫩鮮美且富含高蛋白，何姓老闆表示，常有人將青蛙肉比喻成雞肉，一般只吃青蛙的後腿及部分身體，何姓老闆在收到在地青蛙養殖場送來的貨後，會先處理好食材，再將它們放入冷凍以保新鮮，料理時將青蛙肉或炸或清蒸都非常好吃。

何姓老闆表示，他們已在民雄市場做了5、60多年生意，過去有賣肉羹、麵食、羊肉等，菜單非常多元，而他母親看到其他店家販售青蛙料理的生意不錯也跟著賣，高峰時期民雄市場曾有十幾攤青蛙料理店，但何姓老闆接手之後，因為只剩一個人顧店，不得已減少菜單，留下青蛙羹與肉羹麵等料理。

何姓老闆說，目前會來購買青蛙料理的人多為在地老顧客，而他採用的青蛙食材是與在地青蛙養殖場購買，皆經過檢驗，食材新鮮又安全，與一般的田雞料理不同，原料價格便宜且不須剝皮，何姓老闆每天凌晨5點就會到市場料理食材，一直營業到中午12點，如今連中正大學的學生都會來嚐鮮。

何姓老闆開的店招牌有很可愛的青蛙插圖，他們除了賣青蛙羹湯，也有販售肉羹麵等料理。...
何姓老闆開的店招牌有很可愛的青蛙插圖，他們除了賣青蛙羹湯，也有販售肉羹麵等料理。記者陳玫伶／攝影
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民雄公有市場販售的青蛙羹，食材使用台灣本土青蛙，可帶皮吃，主要食用青蛙的下半部位...
民雄公有市場販售的青蛙羹，食材使用台灣本土青蛙，可帶皮吃，主要食用青蛙的下半部位，青蛙炸過之後再與羹湯一起吃，肉質細嫩鮮美。記者陳玫伶／攝影
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嘉義中正大學

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