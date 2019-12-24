傳統市場的古早味 富含高蛋白的青蛙料理

民雄公有市場販售的青蛙羹，食材使用台灣本土青蛙，可帶皮吃，主要食用青蛙的下半部位，青蛙炸過之後再與羹湯一起吃，肉質細嫩鮮美。記者陳玫伶／攝影 分享 facebook 過去因為青蛙取得容易，青蛙料理是非常常見的美食，但近幾年因為民眾生活習慣改變，賣青蛙料理的店家一間間收掉，嘉義縣民雄鄉公有市場一間名為天杉飲食攤的小吃店，第三代何姓老闆秉持著母親的手藝，販售「台灣青蛙」肉羹及清蒸料理，是民雄市場目前唯二的青蛙料理店。

青蛙肉質細嫩鮮美且富含高蛋白，何姓老闆表示，常有人將青蛙肉比喻成雞肉，一般只吃青蛙的後腿及部分身體，何姓老闆在收到在地青蛙養殖場送來的貨後，會先處理好食材，再將它們放入冷凍以保新鮮，料理時將青蛙肉或炸或清蒸都非常好吃。

何姓老闆表示，他們已在民雄市場做了5、60多年生意，過去有賣肉羹、麵食、羊肉等，菜單非常多元，而他母親看到其他店家販售青蛙料理的生意不錯也跟著賣，高峰時期民雄市場曾有十幾攤青蛙料理店，但何姓老闆接手之後，因為只剩一個人顧店，不得已減少菜單，留下青蛙羹與肉羹麵等料理。