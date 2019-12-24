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黃偉哲施政周年好特別 電影首映會秀成果

2019-12-24 11:58聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市長黃偉哲今天就職周年，一改以往舉辦記者會，而改採電影首映會的方式呈現周年的施政成果，在市中心的全美戲院，邀請300多位的貴賓，共同觀看長達22分鐘的影片。

影片的名稱是「暖男市政搜查隊」，全美戲院的門口還掛著手繪看板大師顏振發所畫的大大的首映會看板，戲院前面擠滿了人群，真的很像是一場電影的首映會。

影片中黃偉哲化身為暖男主播，介紹過去一年來的各項重大市政建設，並感謝市府同仁跟他一起努力打拼，並期許未來能夠「做得更好、讓市民過得更好」

黃偉哲在受訪時，一句話形容過去的一年「新手上路踉踉蹌蹌、還好順利平安」，施政周年原本想要去捐個血慶祝一下就算了，但是後來想到用不一樣的方式來呈現過去一年的施政成果，並感謝一路協助的人。

而展望未來，民眾最在意的是經濟機會跟交通，未來會繼續繁榮地方經濟、創造更多的就業機會。

參加首映會的議員不多，只有民進黨的呂維胤與沈震東，呂維胤表示，黃市長非常重視跟基層的溝通，甚至經常利用私人休息的時間去跑民間的婚喪喜慶，傾聽民意作為施政的參考。

呂表示，雖然施政周年目前看起來的施政成果都是延續前任，但相信會繼續努力平衡城鄉差距、改善交通設施，作為未來的施政重點。

而國民黨議會黨團書記長蔡育輝則對黃偉哲打80分，表示跟前任市長賴清德相比，黃偉哲態度謙卑、注重溝通與府會和諧，對於反對陣營的意見也都會採納，不像賴清德一意孤行，但是美中不足的是溪北的建設太少，沒有辦法讓年輕人回鄉，是他不滿意的一點。

台南市長黃偉哲施政週年，今天在全美戲院舉辦電影首映會。記者修瑞瑩/攝影
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台南市長黃偉哲施政週年，今天在全美戲院舉辦電影首映會。記者修瑞瑩/攝影
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黃偉哲電影

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