親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019大阿里山地區冬茶競賽成績揭曉 得獎比率5成5

2019-12-24 11:35聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山農會舉辦的「2019大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日...
嘉義縣阿里山農會舉辦的「2019大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日前揭曉。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義阿里山鄉農會舉辦的「2019年大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日前揭曉，青心烏龍組特等獎由達明製茶廠戴素雲摘金，金萱組特等獎則由王鼎茶園王宏誠奪冠，農會將於明年元月1日上午在嘉義市立棒球場前廣場舉辦頒獎展售，歡迎愛好品茗人士前往選購。

阿里山鄉農會表示，今年冬茶雖然歉收2到3成，但品質相對提升，評審結果得獎比率約5成5，參賽點數青心烏龍組有816點，金萱組475點，合計1291點（每點繳交22台斤），參賽茶葉總數為2萬8千台斤。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，這次的參賽茶樣全數符合國家安全標準，大阿里山地區優良茶比賽每年都會同農糧署及嘉義縣政府，對茶農繳交的茶葉進行亂數抽樣檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者取消比賽資格，並將繳交的茶樣全數銷毀，以確保參賽茶葉品質及衛生安全，同時提升茶農落實安全用藥和優質生產觀念。

阿里山鄉農會表示，青心烏龍組獲獎名單分別為特等獎達明製茶廠戴素雲，頭等一嵩村茶號李瑞楠、頭等二簡加進、頭等三曾全勵、頭等獎曾全勵等20人、貳等獎舜茶茶業林冠妙等33人、參等獎黃月玫等50人、優良獎新福源茶業林雨澤等340人。

金萱組獲獎名單則分別為特等獎王鼎茶園王宏誠，頭等一蔡新助、頭等二達煜茶行蔡平輝、頭等三山谷茶業吳建志、頭等獎源喆園製茶陳百榮等10人、貳等獎黎氏川等21人、參等獎曾全勵等28人、優良獎曾全勵等196人，民眾可上阿里山鄉農會網站查詢更詳細的得獎名單。

嘉義縣阿里山農會舉辦的「2019大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日...
嘉義縣阿里山農會舉辦的「2019大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日前揭曉。圖／嘉義縣政府提供
分享

阿里山嘉義

延伸閱讀

阿里山林鐵107歲 推未來車票

經典蒸汽火車重現阿里山森林鐵路！歡慶107歲...

2020阿里山日出印象音樂會 台北愛樂管弦樂...

第一屆阿里山馬拉松盛大登場 結合半日遊行銷嘉...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南河樂廣場109年2月完工 打造親水新面貌

2019-12-24 11:19

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06

每月減少13萬千瓦用電 安南醫院節能減碳有成獲表揚

2019-12-24 08:59

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

翁章梁：大隻雞慢啼 拚農工大縣

2019-12-23 23:24

台南月津港闢公園 水岸遊憩廊帶更美

2019-12-23 23:14

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

2019-12-23 20:16

台灣唯一獲指定古蹟的曲館 北港百年集雅軒將修建

2019-12-23 20:06

鹽水水岸公園闢建 建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶

2019-12-23 19:08

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

影／余湘訪嘉義到宅沐浴 她：政府應讓民間無後顧之憂

2019-12-23 17:09

虎尾糖廠開工了！想看嘟嘟小火車快來參觀

2019-12-23 16:53

發表選舉小物 雲林謝淑亞推運動風

2019-12-23 16:52

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44

影／緬懷許天賢牧師 全台首座自由人權歷史場址揭牌

2019-12-23 16:01

平安夜南台灣最美教堂聖奧德堂、敏道家園布置馬槽

2019-12-23 15:26

台南左鎮消防員搞創意 吸引孩童輕鬆學習各項防災知識

2019-12-23 15:03

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

大隻雞慢啼 翁章梁就職周年：嘉義縣農工並重拚觀光

2019-12-23 12:59

偵破後壁炸彈客 大台南警察之友會慰勉南警辛勞

2019-12-23 11:37

愛心保險員遺愛 贈多功能生理監視器提升緊急救護品質

2019-12-23 11:17

斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

2019-12-23 11:11

台南市教育產業工會 選出今年教育代表字「序」

2019-12-23 11:10

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

到HTC總部玩VR 侯友宜：用在警消實戰、地震救災減傷亡

2019-12-23 14:45

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

2019-12-23 13:34

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

明年元旦新北29區同步升旗 現場還送限量國旗毛巾

2019-12-23 12:15

綠營議員提案林鄭列不受歡迎人物 高市府：陸委會職權

2019-12-23 12:56

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

觀察站／6副手連線 新北市府團隊變艦隊

2019-12-23 14:36

小朋友穿聖詩袍唱歌報佳音 基隆市政府熱鬧又溫馨

2019-12-23 14:36

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42

廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top