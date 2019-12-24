2019大阿里山地區冬茶競賽成績揭曉 得獎比率5成5

嘉義縣阿里山農會舉辦的「2019大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日前揭曉。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook 嘉義縣阿里山鄉農會舉辦的「2019年大阿里山地區冬季優良茶競賽」經過5天評鑑，成績日前揭曉，青心烏龍組特等獎由達明製茶廠戴素雲摘金，金萱組特等獎則由王鼎茶園王宏誠奪冠，農會將於明年元月1日上午在嘉義市立棒球場前廣場舉辦頒獎展售，歡迎愛好品茗人士前往選購。

阿里山鄉農會表示，今年冬茶雖然歉收2到3成，但品質相對提升，評審結果得獎比率約5成5，參賽點數青心烏龍組有816點，金萱組475點，合計1291點（每點繳交22台斤），參賽茶葉總數為2萬8千台斤。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯表示，這次的參賽茶樣全數符合國家安全標準，大阿里山地區優良茶比賽每年都會同農糧署及嘉義縣政府，對茶農繳交的茶葉進行亂數抽樣檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者取消比賽資格，並將繳交的茶樣全數銷毀，以確保參賽茶葉品質及衛生安全，同時提升茶農落實安全用藥和優質生產觀念。

阿里山鄉農會表示，青心烏龍組獲獎名單分別為特等獎達明製茶廠戴素雲，頭等一嵩村茶號李瑞楠、頭等二簡加進、頭等三曾全勵、頭等獎曾全勵等20人、貳等獎舜茶茶業林冠妙等33人、參等獎黃月玫等50人、優良獎新福源茶業林雨澤等340人。