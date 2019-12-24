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台南河樂廣場109年2月完工 打造親水新面貌

2019-12-24 11:19中央社 台南24日電

台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府公布多張廣場日夜美拍，讓...
台南市中心的中國城拆除之後改建為「河樂廣場」，台南市政府公布多張廣場日夜美拍，讓大家驚訝「原來新的廣場這麼美」。圖／都發局提供
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位於台南市中心的中國城拆除改建，台南市政府將更名「河樂廣場TheSpring」。這個被打造成市區最大的親水廣場，預計明年2月底將以嶄新面貌帶來不同的空間體驗。

台南市政府昨晚公布多張廣場日夜美拍，隨即在網路上流傳「原來新的廣場這麼美」。這次經命名活動最終獲選的「河樂廣場」，寓意為西起環「河」街、東至康「樂」街（取兩條街名的一字來組合）。「河樂」音同「和樂」，賦予「闔家歡樂」意象，並兼具地理區位及特殊意涵；英文譯名The Spring則有湧泉、春天的雙重意涵。

台南市政府為位於中正路底的廣四景觀改造廣場命名徵選所舉辦的「何名行動」昨晚落幕。市長黃偉哲頒發獎狀獎金後，宣告正式更名為「河樂廣場The Spring」；工程預計12月完工後，明年2月底將以嶄新面貌帶給大家不同的空間體驗。

黃偉哲說，「河樂廣場」被打造成台南市區最大的親水廣場，將提供親子戲水和樂融融的空間，並有中國城拆除回填展示區，寓教於樂讓大眾知道「河樂廣場」歷經府城最繁華運河碼頭、中國城的興衰，直至今日蛻變成為親水廣場，現場特意保存下來的中國城遺構，更能讓大眾感受這是一個具有歷史痕跡的場域，加上「富比世」雜誌的美譽（世界7大令人期待公園），期許台南「回顧過去、展望國際」。

台南市政府都市發展局表示，這項啟動府城軸帶翻轉都市景觀工程，拆除中國城改造下凹式露天水景的「河樂廣場」及海安路的藝術林蔭大道，搭配運河星鑽區段徵收公共工程的完工通車，以及即將完工的金色流域運河燈光及景觀工程，未來還有舊魚市場的活化再利用，「河樂廣場」周邊將蛻變為市區新亮點，白天夜晚都有不同面向活動提供選擇，可望吸引遊客、促進觀光。

另外，這次的「何名行動」獲得民眾高度關注及參與。第一階段命名投稿活動在短短22天內收到977件投稿名稱；第二階段的網路票選活動為期17天，卻有9819票的總投票數，並突破10萬人次點閱率。

黃偉哲碼頭富比世

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