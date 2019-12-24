嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

嘉義市人口密度全國第二，僅次於台北市，鬧區內的停車位難尋，嘉義市府向交通部公路總局申請前瞻計畫興建3場的停車場，本月20日獲得核定補助，工程總經費8.13億元，中央補助4.36億元，預計可增加646席汽車車位，646格小型車位，民國111年可完工。

市府交通處表示，本次共核定3案，包含嘉北國小操場地下停車場、義昌公園地下停車場和崇文國小操場地下停車場，已著手準備停車場工程相關招標作業，加速進行工程設計、發包、施工等，預計完成後，可紓緩嘉義市區及嘉北國小附近停車需求。

交通處表示，嘉義市區人口集中，加上街道寬度並不寬敞，隨著商業經濟活絡，停車空間常是一位難求，為解決停車不易衍生違規、並排停車問題，

避免形成交通隱憂，市府研擬停車政策，以「安全」、「智慧」、「便利」為主軸開發停車空間，引進智慧化系統，便利民眾安心停車、安全行車。

交通處指出，停車政策是以路外停車場為主、路邊停車格為輔，減少停車時與行進車輛交織，提升行車安全性，除了前瞻計畫的3案外，東市場三樓、市府對面北棟停車場等預計增加約100席汽車停車格，並與國防部合作開發舊燈會場地設置停車場，約可增加700席汽車停車格位。

市府也引入智慧停車系統，讓民眾可準確掌握停車資訊，將車牌辨識系統、第三方支付、剩餘車位資訊、在席偵測系統等設為標準配備，讓民眾掌握進離場資訊、剩餘車位資訊和繳費金流等。