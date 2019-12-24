親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

有教化可能性！性侵竹東少女再焚屍 主嫌躲過死刑

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

嘉義市獲前瞻補助 將斥資8億元增千格停車位

2019-12-24 11:06聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市人口密度全國第二，僅次於台北市，鬧區內的停車位難尋，嘉義市府向交通部公路總局申請前瞻計畫興建3場的停車場，本月20日獲得核定補助，工程總經費8.13億元，中央補助4.36億元，預計可增加646席汽車車位，646格小型車位，民國111年可完工。

市府交通處表示，本次共核定3案，包含嘉北國小操場地下停車場、義昌公園地下停車場和崇文國小操場地下停車場，已著手準備停車場工程相關招標作業，加速進行工程設計、發包、施工等，預計完成後，可紓緩嘉義市區及嘉北國小附近停車需求。

交通處表示，嘉義市區人口集中，加上街道寬度並不寬敞，隨著商業經濟活絡，停車空間常是一位難求，為解決停車不易衍生違規、並排停車問題，

避免形成交通隱憂，市府研擬停車政策，以「安全」、「智慧」、「便利」為主軸開發停車空間，引進智慧化系統，便利民眾安心停車、安全行車。

交通處指出，停車政策是以路外停車場為主、路邊停車格為輔，減少停車時與行進車輛交織，提升行車安全性，除了前瞻計畫的3案外，東市場三樓、市府對面北棟停車場等預計增加約100席汽車停車格，並與國防部合作開發舊燈會場地設置停車場，約可增加700席汽車停車格位。

市府也引入智慧停車系統，讓民眾可準確掌握停車資訊，將車牌辨識系統、第三方支付、剩餘車位資訊、在席偵測系統等設為標準配備，讓民眾掌握進離場資訊、剩餘車位資訊和繳費金流等。

市府也將路外停車場改以30分鐘為計費單位，提升周轉率，鼓勵民眾使用後即離場，除可減省民眾停車負擔外，更可便利下一位民眾停車使用，透過剩餘車位資訊查詢，民眾可精準掌握就近停車資訊，便利完成停車。

嘉義市車多擁擠，市府將斥資8億餘元打造停車場。記者李承穎／攝影
嘉義市車多擁擠，市府將斥資8億餘元打造停車場。記者李承穎／攝影
分享

停車場嘉義燈會

延伸閱讀

四川送電超級工程 雅中工程興建

這家人為了南迴…工程夫妻檔 住工地6年

貪34元牛奶糖連2次不結帳 女被判罰2萬元

地下停車場動線詭異 開回自己停車格竟要轉15...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台南河樂廣場109年2月完工 打造親水新面貌

2019-12-24 11:19

2019大阿里山地區冬茶競賽成績揭曉 得獎比率5成5

2019-12-24 11:35

每月減少13萬千瓦用電 安南醫院節能減碳有成獲表揚

2019-12-24 08:59

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-24 08:59

黃偉哲：台灣應思考怎麼發電 環團：審慎規畫

2019-12-23 23:59

翁章梁：大隻雞慢啼 拚農工大縣

2019-12-23 23:24

台南月津港闢公園 水岸遊憩廊帶更美

2019-12-23 23:14

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠軍

2019-12-23 20:17

嘉義善心團體人士捐助重病移工 明搭機返鄉治療

2019-12-23 20:16

台灣唯一獲指定古蹟的曲館 北港百年集雅軒將修建

2019-12-23 20:06

鹽水水岸公園闢建 建構月津港燈節完整水岸遊憩廊帶

2019-12-23 19:08

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

影／余湘訪嘉義到宅沐浴 她：政府應讓民間無後顧之憂

2019-12-23 17:09

虎尾糖廠開工了！想看嘟嘟小火車快來參觀

2019-12-23 16:53

發表選舉小物 雲林謝淑亞推運動風

2019-12-23 16:52

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44

影／緬懷許天賢牧師 全台首座自由人權歷史場址揭牌

2019-12-23 16:01

平安夜南台灣最美教堂聖奧德堂、敏道家園布置馬槽

2019-12-23 15:26

台南左鎮消防員搞創意 吸引孩童輕鬆學習各項防災知識

2019-12-23 15:03

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

大隻雞慢啼 翁章梁就職周年：嘉義縣農工並重拚觀光

2019-12-23 12:59

偵破後壁炸彈客 大台南警察之友會慰勉南警辛勞

2019-12-23 11:37

愛心保險員遺愛 贈多功能生理監視器提升緊急救護品質

2019-12-23 11:17

斥資逾1億4千萬元 柳營義士路優質工程完成

2019-12-23 11:11

台南市教育產業工會 選出今年教育代表字「序」

2019-12-23 11:10

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

台南河樂廣場美拍曝光 改建後讓人驚呆

2019-12-23 20:48

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

3秒摧毀全鄉聖誕小確幸！鄉民氣：都還沒拍到呢

2019-12-23 21:04

影／卓榮泰笑談南投1選區民調 藍營鐵倉恐遭翻盤

2019-12-23 20:08

台4桃園平面道今晚起封路6夜 國1北上南崁匝道改道

2019-12-23 20:16

苗栗人大醫院夢難圓？ 縣長：掐北去南在商言商太難了

2019-12-23 15:53

北市多項新制元旦上路 當心挨罰

2019-12-24 00:15

好美！宜蘭縣政中心耶誕燈飾搶先看 璀璨浪漫讓人驚豔

2019-12-23 22:09

辛亥隧道區間測速、市民高架禁大車科技執法 元旦上路

2019-12-23 18:15

雲林元旦升旗健走 送國旗運動毛巾及背包

2019-12-23 14:19

桃園這裡聖誕燈海小而美 藝文園區明百位聖誕老人同樂

2019-12-23 16:38

雲林跨年首部曲盛大登場 雲林人之夜從早HIGH到晚

2019-12-23 20:51

提升北投、士林交通便利性 福國路延伸工程 拚2022年完工

2019-12-23 23:27

南投元旦升旗推農產 蔬果免費送更加碼流感疫苗

2019-12-23 12:56

竹科YouBike 今再增7站點 通勤、洽公、轉乘更便利

2019-12-23 12:37

台中帝國製糖廠開幕 保留名稱還原歷史

2019-12-23 14:50

到HTC總部玩VR 侯友宜：用在警消實戰、地震救災減傷亡

2019-12-23 14:45

苗栗火車頭願景館 李永得看不下去

2019-12-23 23:08

新北小內閣異動 侯友宜：副秘也要第一線

2019-12-23 16:20

影／幾米候車亭卡哇伊 原來等公車也可以很療癒

2019-12-23 13:34

耶誕節前嘉縣爆發火雞場禽流感 家畜所：民眾勿恐慌

2019-12-23 17:28

這個湖泊會呼吸 蔡明亮「郊遊」秘境星泉湖開放

2019-12-23 16:38

這款的公德心！ 南庄水岸人文生態公園遭破壞

2019-12-23 20:01

台南知名雞肉飯開放除夕預訂 民眾半夜排隊卡位

2019-12-23 19:01

桃園第一個社宅公設民營托嬰開幕 全新環境今天起報名

2019-12-23 15:15

明年元旦新北29區同步升旗 現場還送限量國旗毛巾

2019-12-23 12:15

綠營議員提案林鄭列不受歡迎人物 高市府：陸委會職權

2019-12-23 12:56

84歲台中帝國製糖廠 修復開放

2019-12-23 22:33

吳志揚平安夜公益晚會 郭台銘首度站台與小朋友同樂

2019-12-23 18:33

觀察站／6副手連線 新北市府團隊變艦隊

2019-12-23 14:36

小朋友穿聖詩袍唱歌報佳音 基隆市政府熱鬧又溫馨

2019-12-23 14:36

張學良故居特展「解密幽居」開幕 重溫歷史現場

2019-12-23 19:06

卓榮泰來南投拚命 強調南投贏國會可過半

2019-12-23 16:57

遠航停飛效應浮現 澎縣府開放春節機位登記

2019-12-24 09:36

帝國製糖廠星泉湖水位低引議 設計團隊：規畫生態湖 水位隨地下水起伏

2019-12-23 22:37

洪慈庸和教育部會勘台中4學校老舊設施 爭取經費改善

2019-12-23 14:42

廣興國小木棉老樹罹病回天乏術 師生用影像文字說再見

2019-12-23 14:35

破功！龍山寺點燈 首日發1300號

2019-12-24 00:05

禽流感拉警報 嘉縣火雞場疑染病3天撲殺2場

2019-12-23 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top