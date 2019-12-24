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每月減少13萬千瓦用電 安南醫院節能減碳有成獲表揚

2019-12-24 08:59聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南醫院節能減碳有成，副院長陳鴻文（右）代表接受市長黃偉哲（中）頒獎鼓勵，...
台南市安南醫院節能減碳有成，副院長陳鴻文（右）代表接受市長黃偉哲（中）頒獎鼓勵，環保局長林淵琮（左）到場觀禮。圖/安南醫院提供
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台南市安南醫院將最初建院使用較為耗電量高T5燈具、嵌燈，今年全面更換為LED燈具，每月節省度數13萬2555千瓦，省下近35萬元電費，獲台南市環保局表揚節能減碳績優單位。

安南醫院副院長陳鴻文表示，安南醫院第一及第二醫療大樓建院使用照明燈具，都為耗電量高T5燈具與嵌燈，燈具使用時間5到6年，相對燈具及人力維護成本較高。在考量LED照明設備技術成熟與穩定階段，發光效率增加，可節省照明用電，增加照明亮度，今年2月開始全面更換LED燈具計畫，並已全面更換完畢。

陳鴻文說，醫院365天24小時全年無休，許多燈源都必須24小時照明，以服務病人，全院更換完畢後，安南醫院院內第一、二棟燈具計算，每天啟動16小時，每月可節省電力浪費，節能率達58.82%。更換節能LED燈具後好處不只如此，還可享有5年燈具保固，夏季電費也不怕會超標可避免超約罰款，歡迎大家一起來做環保好處真的多多。

配合環保署「年度直轄市及縣(市)因應氣候變遷行動執行績效評比」專案與台南市環保局因應氣候變遷推動之低碳永續家園節能減碳行動，環保局日前舉辦今年度環保績優單位表揚典禮，安南醫院為今年度台南地區唯被表揚醫療院所，由副院長陳鴻文代表受獎，市長黃偉哲市長頒獎鼓勵。

台南市安南醫院全面使用LED燈具，每月省下13萬多千瓦用電量，獲台南市環保局表揚...
台南市安南醫院全面使用LED燈具，每月省下13萬多千瓦用電量，獲台南市環保局表揚為節能減碳績優單位。圖/安南醫院提供
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氣候變遷減碳
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