每月減少13萬千瓦用電 安南醫院節能減碳有成獲表揚

台南市安南醫院節能減碳有成，副院長陳鴻文（右）代表接受市長黃偉哲（中）頒獎鼓勵，環保局長林淵琮（左）到場觀禮。圖/安南醫院提供 分享 facebook 台南市安南醫院將最初建院使用較為耗電量高T5燈具、嵌燈，今年全面更換為LED燈具，每月節省度數13萬2555千瓦，省下近35萬元電費，獲台南市環保局表揚節能減碳績優單位。

安南醫院副院長陳鴻文表示，安南醫院第一及第二醫療大樓建院使用照明燈具，都為耗電量高T5燈具與嵌燈，燈具使用時間5到6年，相對燈具及人力維護成本較高。在考量LED照明設備技術成熟與穩定階段，發光效率增加，可節省照明用電，增加照明亮度，今年2月開始全面更換LED燈具計畫，並已全面更換完畢。

陳鴻文說，醫院365天24小時全年無休，許多燈源都必須24小時照明，以服務病人，全院更換完畢後，安南醫院院內第一、二棟燈具計算，每天啟動16小時，每月可節省電力浪費，節能率達58.82%。更換節能LED燈具後好處不只如此，還可享有5年燈具保固，夏季電費也不怕會超標可避免超約罰款，歡迎大家一起來做環保好處真的多多。